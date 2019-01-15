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Люди похилого віку частіше розповсюджують фейкові новини

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Люди похилого віку викладали "фейки" майже у сім разів частіше - фото 1
Люди похилого віку викладали "фейки" майже у сім разів частіше / politinform.su

Що є головним фактором у розповсюдженні неправдивих новин.

Американські дослідники, які вивчають способи поширення дезінформації в соцмережах, прийшли до висновку, що ключовим фактором у цьому питанні є вік.

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Як показало дослідження, американці, старші 65 років частіше за інших поміщали "фейкові новини" на своїх сторінках в соцмережах. Вчені з Прінстонського університету, Університету Нью-Джерсі і Нью-Йоркського університету розглянули пости понад 1300 людей. Як виявилося, 8,5% учасників дослідження викладали на своїх сторінках такі замітки.

Незалежно від політичних поглядів, люди похилого віку викладали "фейки" майже у сім разів частіше, ніж молодші користувачі соцмереж. На думку авторів дослідження, це може свідчити про недостатню цифрову грамотність у старшого покоління.

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Джерело: newsweek
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