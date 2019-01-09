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Google розширила можливості помічника Assistant

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Голосовий помічник зможе працювати в офлайн-режимі - фото 1
Голосовий помічник зможе працювати в офлайн-режимі / AndroidPIT

Компанія Google вирішила інтегрувати Assistant з недавно поглинутим сервісом питань і відповідей Superpod.

Велика база знань Superpod, яка включає відповіді на питання найбільш різного штибу, здатна зробити Google Assistant куди більш обізнаним, ніж зараз.

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Завдяки цьому вдасться підвищити ефективність спонтанного використання. Наприклад, якщо користувач запитає асистента про ту чи іншу подію, особистість або явище, той видасть відповідь відразу, а не почне шукати його в інтернеті через брак знань про предмет питання.

Крім того, інтеграція з Superpod, який володіє колосальною базою даних, може посприяти реалізації офлайн-режиму в Google Assistant. Завдяки постійному доступу до сервісу голосовий помічник зможе працювати під час відсутності підключення до інтернету, довантажуючи дані для відповідей на запитання користувачів з пам'яті. Наразі аналогічний сценарій використання в повній мірі не реалізований жодним голосовим асистентом.

Google розширила можливості помічника Assistant - фото 299845
Google розширила можливості помічника Assistant

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