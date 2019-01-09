Google розширила можливості помічника Assistant

Компанія Google вирішила інтегрувати Assistant з недавно поглинутим сервісом питань і відповідей Superpod.

Велика база знань Superpod, яка включає відповіді на питання найбільш різного штибу, здатна зробити Google Assistant куди більш обізнаним, ніж зараз.

І ще: Xiaomi оголосила про створення суббренду для бюджетних смартфонів

Завдяки цьому вдасться підвищити ефективність спонтанного використання. Наприклад, якщо користувач запитає асистента про ту чи іншу подію, особистість або явище, той видасть відповідь відразу, а не почне шукати його в інтернеті через брак знань про предмет питання.

Крім того, інтеграція з Superpod, який володіє колосальною базою даних, може посприяти реалізації офлайн-режиму в Google Assistant. Завдяки постійному доступу до сервісу голосовий помічник зможе працювати під час відсутності підключення до інтернету, довантажуючи дані для відповідей на запитання користувачів з пам'яті. Наразі аналогічний сценарій використання в повній мірі не реалізований жодним голосовим асистентом.

Google розширила можливості помічника Assistant

Читайте також: Флагманський смартфон Nokia 9 повністю розсекретили до анонсу