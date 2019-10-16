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Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні

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Люди і катери з висоти - фото 1
Люди і катери з висоти / tomhegen.de/fotodesign/sunday-afternoon

Талановитий фотограф вирішив показати, як проходить вікенд у власників човнів у гарну погоду. Незвичайні знімки з висоти змушують затримати погляд та розглядати деталі.

Знайомтесь, Том Хеген (Tom Hegen) – іменитий німецький аерофотограф, який має чимало нагород за свої роботи. І це не дивно, адже чоловік обожнює фіксувати на камеру доволі складну взаємодію людей та природи. До того ж, він працює дизайнером та фотографом у Мюнхені, постійно шукаючи нові кадри.

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Нещодавно він створив проєкт під назвою The Boat Series, на яких можна побачити людей, які на вихідних відпочивають на катерах та човнах. Яскраві фото на квадрокоптер показують їх із зовсім незвичайних ракурсів та дозволяють розглядати кожну світлину.

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Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361752

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361753

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361754

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361755

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361756

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361757

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361758

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361759

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361760

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361761

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361762

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361763

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361764

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361765

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361766

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361767

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361768

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361769

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361770

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361771

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361772

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361773

Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні - фото 361774

Джерело всіх фото: tomhegen.de/fotodesign/sunday-afternoon

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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