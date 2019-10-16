Люди на човнах і катерах: фотограф показав ідеальні вихідні

Талановитий фотограф вирішив показати, як проходить вікенд у власників човнів у гарну погоду. Незвичайні знімки з висоти змушують затримати погляд та розглядати деталі.

Знайомтесь, Том Хеген (Tom Hegen) – іменитий німецький аерофотограф, який має чимало нагород за свої роботи. І це не дивно, адже чоловік обожнює фіксувати на камеру доволі складну взаємодію людей та природи. До того ж, він працює дизайнером та фотографом у Мюнхені, постійно шукаючи нові кадри.

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Нещодавно він створив проєкт під назвою The Boat Series, на яких можна побачити людей, які на вихідних відпочивають на катерах та човнах. Яскраві фото на квадрокоптер показують їх із зовсім незвичайних ракурсів та дозволяють розглядати кожну світлину.

Джерело всіх фото: tomhegen.de/fotodesign/sunday-afternoon

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