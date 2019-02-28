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Люди Ікс: Темний Фенікс – вийшов український трейлер фільму

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Прем'єра стрічки запланована на літо 2019 року - фото 1
Прем'єра стрічки запланована на літо 2019 року / oKino

У мережі з'явився дубльований трейлер фільму Люди Ікс: Темний Фенікс. Ролик опубліковано на каналі компанії-дистриб'ютора Ukrainian Film Distribution в YouTube.

Очікується, що одна з ключових героїнь, яку грає Дженніфер Лоуренс, у фільмі загине.

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Продюсер і режисер Саймон Кінберг вирішив показати смерть на самому початку нового трейлера, щоб всі зрозуміли – "Темний фенікс" не схожий на інші фільми про Людей Ікс. Таким чином він зазначив, що Джина Грей (Темний Фенікс) загрожує абсолютно всім, включаючи своїх давніх друзів.

Сюжет розповість телеглядачам більше про юність і становлення Джини, а також про появу в ній сили. Прем'єра стрічки запланована на літо 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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