Леся Українка. Узлісся: з'явився перший тизер заворожуючої драми про поетесу

У мережі з'явився перший тизер фільму-біографії під робочою назвою Леся Українка. Узлісся. Ролик опублікований на офіційному YouTube-каналі стрічки.

Ролик біографічного байопіку випустили до 148-річчя від дня народження української поетеси.

Пройдіть цікавий тест: Яка ти Леся?

У двохвилинному ролику розповідається про моменти, які поетеса провела у турботах про коханого Сергія Мержинського. Саме про це Леся Українка написала у відомій поемі Одержима. Головну роль в картині грає українська актриса Дарина Полуніна. У її портфоліо вже 3 короткометражних роботи та повнометражний фільм, а також премія кінофестивалю "Spektrum" (Польща) за найкращу акторську роботу у короткометражнії стрічці "Сашка". Режисер фільму Нана Джанелідзе.

"Леся Українка – це не запорошений портрет на шкільній стіні, а жива, пристрасна, ревнива, самовіддана жінка, яка бореться зі смертельною хворобою", – говорить Нана Джанелідзе.

Дивіться тизер драми про Лесю Українку – онлайн:

А ще у мережі з'явився трейлер гостросюжетного трилера Потрійний кордон з Беном Аффлеком у головній ролі. Потужна новинка!

Читайте також: Цитати Лесі Українки: найкращі крилаті вислови про мову, Україну, любов і життя