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Дженніфер Лопес покрутилася на пілоні у власній вітальні: відео

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Джей Ло - фото 1
Джей Ло / instagram

Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес вразила вміннями під час танцю на пілоні. Дивіться відео!

Спеціально для своєї ролі у фільмі, де зірка мала зіграти роль танцівниці Рамон, артистка довгий час готувалася до зйомок і навіть навчалася танцювати на пілоні, бо це було частиною її ролі.

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У своєму YouTube-блозі актриса і співачка показала, як вигострювала майстерність пол-денсу, також на фан-акаунтах з'явилося кілька нових роликів з тренувань зірки. Після того, як вона закінчила роботу над фільмом, періодично займатися танцями зірка не кинула, адже Лопес цікавиться спортивними і латиноамериканськими танцями. Попри чудову фізичну підготовку актриси, вчитися чомусь новому їй точно було не просто.

"Життя починається там, де закінчується ваша зона комфорту. Це безумовно було одне з найскладніших занять, які я коли-небудь робила фізично. Але це того варте!", – розповіла актриса.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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