Диско, монстри і чорний гумор: трейлер другого сезону серіалу Фатальний патруль

Другий сезон серіалу "Фатальний патруль" стартує вже зовсім скоро, тому творці потішили фанатів ексклюзивним трейлером. Більше нових кадрів та гумору!

Канал HBO Max презентував ексклюзивний трейлер до продовження серіалу Фатальний патруль (Роковий патруль / Doom Patrol), другий сезон якого заплановано вже на 25 червня.

І ще: Монахиня-воїн: трейлер нового серіалу від Netflix, який дивує

Сюжет базується на серії однойменних коміксів та розповідає історію людей, яких супергероями зробили серія нещасних випадків. Оточення не сприймає їх, тож про нормальне життя можна забути. Ефектна команда складається з Шаленої Джейн, Еластика, Негатива, Кіборга, Містера Ніхто, Роботмена та не менш дивного та дикого ученого Шефа. Новий сезон розповідає про доньку Шефа, яка може перетворити всю Землю у пекло.

У головних ролях: Брендан Фрейзер, Метт Бомер, Ейпріл Боулбі, Дайан Герреро, Тімоті Далтон, Джойван Вейд.

Фатальний патруль 2 сезон, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Читайте також: Нові серіали червня 2020: що варто подивитись цього місяця