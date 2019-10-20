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Любовний гороскоп на цей тиждень 21 – 27 жовтня для знаків Зодіаку
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Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 21–27 жовтня 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Любовний гороскоп на тиждень 21.10 – 27.10
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 21, 27
- Несприятливі дні: 25, 26
Зорі радять Овнам у стосунках легше реагувати на конфліктні ситуації та не піддаватися емоціям. Ви знаєте, чого хочете, тому зберіться з силами та йдіть до цілі, а також не забувайте приділяти увагу своїй другій половинці. А от самотнім представника цього знаку Зодіаку варто зосередити увагу на тому, чи влаштовує їх зараз життя. Якщо ж ні - пора взяти себе в руки та змінювати ситуацію.
Телець
- Сприятливі дні: 22, 26,
- Несприятливі дні: 24, 27
Тельцям у новому тижні варто бути більш рішучими та не боятись брати ситуацію у свої руки. Якщо ви хочете зробити приємне для свого партнера, то не варто вигадувати щось фантастичне та складне у втілення. Самотнім Тельцям також варто набратися впевненості у собі.
Близнюки
- Сприятливі дні: 22, 27
- Несприятливі дні: 23, 26
Близнюкам цього тижня варто більше себе проявляти у стосунках, адже навряд чи плавання за течією дасть очікувати результат. Також зорі радять менше шукати негатив у своїй половинці та не забувати про сильні сторони. Спробуйте взяти контроль над власними емоціями.
Рак
- Сприятливі дні: 26, 27
- Несприятливі дні: 22, 25
У Раків в стосунках буде доволі спокійним та приємний тиждень, адже романтична натура цього знаку Зодіаку періодично проявлятиметься та тішитиме другу половинку. А от самотнім представникам варто попрощатись з осінньою хандрою та взятись за нові справи.
Лев
- Сприятливі дні: 21, 24,
- Несприятливі дні: 26, 27
Леви цього тижня можуть кардинально змінити стан справ у всіх сферах свого життя. Лише від них залежить, наскільки вдалим буде результат. Тому спробуйте позитивніше дивитись на все, що відбувається навколо. Зараз у вас доволі незвичайний період у житті.
Діва
- Сприятливі дні: 23, 27
- Несприятливі дні: 21, 26
Зорі радять Дівам нарешті розпрощатися з минулим, щоб спокійно насолоджуватись теперішніми. Діви надто переймаються через те, що вже не повинно їх хвилювати. До того ж, час зрозуміти, хто заслуговує бути поряд з вами, а кому треба показати на двері.
Терези
- Сприятливі дні: 22, 26
- Несприятливі дні: 21, 24
У закоханих Терезів справи настільки добре, що чимало людей можуть їм позаздрити. Однак це не щасливий збіг обставин, а прекрасне ставлення у парі та порозуміння. А от тим, хто стикається з проблемами, краще їх обговорювати зі своєю половинкою, а вже тоді робити висновки.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 21, 22
- Несприятливі дні: 24, 27
Скорпіони надто розпиляються на інших замість того, щоб приділити більше своєї уваги коханій людині. Забудьте про свою надмірність та проявіть турботу та ласку, якщо не хочете залишитись наодинці зі своїми тарганами. Самотнім Скорпіонам також радять знизити планку та доброзичливіше ставитись до оточення.
Стрілець
- Сприятливі дні: 21, 24
- Несприятливі дні: 22, 25
Стрільцям цього тижня потрібно уважніше ставитись до своєї половинки та не забувати ділитись з нею планами. Попереду у вас чимало спільних пригод, які принесуть вдосталь позитивних емоцій, тому варто показати вашу впевненість у партнері. Тим, хто у пошуках близької людини, варто роззирнутись навколо, адже вона може бути зовсім поряд.
Козеріг
- Сприятливі дні: 22, 27
- Несприятливі дні: 21, 24
У Козерогів зараз доволі активний період, коли вдосталь справ, які треба виконати прямо зараз. Однак це не причина повністю відсторонюватися від близьких людей, адже їхнє життя також може змінюватись за час вашої відсутності. Спробуйте відшукати вільну годинку для того, щоб не віддалятись від другої половинки.
Водолій
- Сприятливі дні: 22, 27
- Несприятливі дні: 21, 23
Закохані Водолії цього тижня просто купатимуться в океані любові та турботи. Не забувайте ділитись ніжними почуттями і з другою половинкою. А от самотнім представникам цього знаку варто зосередити увагу на самореалізації та менше перейматись через особисте життя.
Риби
- Сприятливі дні: 25, 27
- Несприятливі дні: 24, 26
Ще один знак Зодіаку, у якого буде доволі приємний тиждень, - це Риби. Не забудьте викроїти час для приємних сюрпризів для половинки, а також спробуйте бути м'якшими зі своїм оточенням. А от тим, хто ще у пошуках ідеальної коханої людини, не варто засмучуватись через дрібниці та піддаватись осінній хандрі.
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