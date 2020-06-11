Любовні проблеми різних знаків Зодіаку

Стосунки не бувають ідеальними, адже кожна людина має власний характер та погляди на життя, яких не обов'язково повинні дотримуватись інші. Астрологи розповіли, які ж проблеми виникають у парі в різних знаків Зодіаку.

Овен. Вони надто швидкі, тому короткі романи – це їхня фішка. Річ у тому, що вони надто імпульсивні та частенько спершу роблять, а тоді думають. Саме це і стане перепоною для серйозних стосунків.

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Телець. Дуже ділові та серйозні люди, які не мають жодних ілюзій щодо життя. Але така приземленість частенько заважає будувати гармонійні стосунки. Їм бракує романтики, адже за гроші можна купити не все.

Дуже ділові та серйозні люди, які не мають жодних ілюзій щодо життя. Але така приземленість частенько заважає будувати гармонійні стосунки. Їм бракує романтики, адже за гроші можна купити не все. Близнюки. Легковажність цих осіб захоплює і відштовхує водночас. Вони готові лише отримувати задоволення від життя, але це й заважає будувати щось серйозніше.

Легковажність цих осіб захоплює і відштовхує водночас. Вони готові лише отримувати задоволення від життя, але це й заважає будувати щось серйозніше. Рак. Вони віддаються у стосунках сповна, а також не вміють контролювати почуття. Тому часто можуть налякати свою другу половинку надмірною увагою та бажанням отримати якомога більше кохання.

Проблеми у стосунках у знаків Зодіаку

Лев . Ось кому неймовірно щастить у стосунках, адже уміють поєднувати любов до іншої людини із любов'ю до себе. Саме егоїзм та гордість частенько бувають причиною до проблем у парі.

. Ось кому неймовірно щастить у стосунках, адже уміють поєднувати любов до іншої людини із любов'ю до себе. Саме егоїзм та гордість частенько бувають причиною до проблем у парі. Діва. Вони бувають надто обережними та бояться демонструвати свої почуття. Але інколи перегинають палку, коли віддаються пристрасті. Постійні крайнощі Дів та любов перетворювати себе у жертву обставин точно не додають міцності стосункам.

Вони бувають надто обережними та бояться демонструвати свої почуття. Але інколи перегинають палку, коли віддаються пристрасті. Постійні крайнощі Дів та любов перетворювати себе у жертву обставин точно не додають міцності стосункам. Терези. Вони з легкістю можуть нівелювати будь-який конфлікт, а також мають дуже м'який характер. Через останнє їх часто недооцінюють. Хоча для свого щастя вони готові на все.

Вони з легкістю можуть нівелювати будь-який конфлікт, а також мають дуже м'який характер. Через останнє їх часто недооцінюють. Хоча для свого щастя вони готові на все. Скорпіон. Ось у кого від кохання до ненависті може бути менше, аніж крок. Їхня турботливість за секунду може перетворитись у роздратування, а зацікавленість у байдужість. Такі емоційні гірки для партнера бувають надто складними.

Проблеми у стосунках у знаків Зодіаку

Стрілець. Ще один щасливчик у любовних справах, кому бракує лише одного – спокою. Вони готові поспішати та влаштовувати гамір цілодобово. Звісно ж, всім подобаються веселощі, але інколи їх буває забагато.

Ще один щасливчик у любовних справах, кому бракує лише одного – спокою. Вони готові поспішати та влаштовувати гамір цілодобово. Звісно ж, всім подобаються веселощі, але інколи їх буває забагато. Козеріг . Вони дуже зациклені на власному щасті, але бояться бути залежними від когось. Саме це і відлякує людей, хоча Козероги справді дуже хочуть бути коханими.

. Вони дуже зациклені на власному щасті, але бояться бути залежними від когось. Саме це і відлякує людей, хоча Козероги справді дуже хочуть бути коханими. Водолій. Такі люди дуже цінують свою свободу у будь-яких проявах. Тому інколи їм складно йти на компроміси, адже вони здаються їм справжньою каторгою.

Такі люди дуже цінують свою свободу у будь-яких проявах. Тому інколи їм складно йти на компроміси, адже вони здаються їм справжньою каторгою. Риби. Їм не щастить у виборі партнера, адже їхнє серце часто підкорюють реально токсичні люди. Для них Риби йдуть на все, а потім звинувачують всіх у такому провалі.

Проблеми у стосунках у знаків Зодіаку

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