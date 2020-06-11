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Любовні проблеми різних знаків Зодіаку
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Стосунки не бувають ідеальними, адже кожна людина має власний характер та погляди на життя, яких не обов'язково повинні дотримуватись інші. Астрологи розповіли, які ж проблеми виникають у парі в різних знаків Зодіаку.
- Овен. Вони надто швидкі, тому короткі романи – це їхня фішка. Річ у тому, що вони надто імпульсивні та частенько спершу роблять, а тоді думають. Саме це і стане перепоною для серйозних стосунків.
І ще: Ці знаки Зодіаку ідеально доповнюють один одного
- Телець. Дуже ділові та серйозні люди, які не мають жодних ілюзій щодо життя. Але така приземленість частенько заважає будувати гармонійні стосунки. Їм бракує романтики, адже за гроші можна купити не все.
- Близнюки. Легковажність цих осіб захоплює і відштовхує водночас. Вони готові лише отримувати задоволення від життя, але це й заважає будувати щось серйозніше.
- Рак. Вони віддаються у стосунках сповна, а також не вміють контролювати почуття. Тому часто можуть налякати свою другу половинку надмірною увагою та бажанням отримати якомога більше кохання.
Проблеми у стосунках у знаків Зодіаку
- Лев. Ось кому неймовірно щастить у стосунках, адже уміють поєднувати любов до іншої людини із любов'ю до себе. Саме егоїзм та гордість частенько бувають причиною до проблем у парі.
- Діва. Вони бувають надто обережними та бояться демонструвати свої почуття. Але інколи перегинають палку, коли віддаються пристрасті. Постійні крайнощі Дів та любов перетворювати себе у жертву обставин точно не додають міцності стосункам.
- Терези. Вони з легкістю можуть нівелювати будь-який конфлікт, а також мають дуже м'який характер. Через останнє їх часто недооцінюють. Хоча для свого щастя вони готові на все.
- Скорпіон. Ось у кого від кохання до ненависті може бути менше, аніж крок. Їхня турботливість за секунду може перетворитись у роздратування, а зацікавленість у байдужість. Такі емоційні гірки для партнера бувають надто складними.
Проблеми у стосунках у знаків Зодіаку
- Стрілець. Ще один щасливчик у любовних справах, кому бракує лише одного – спокою. Вони готові поспішати та влаштовувати гамір цілодобово. Звісно ж, всім подобаються веселощі, але інколи їх буває забагато.
- Козеріг. Вони дуже зациклені на власному щасті, але бояться бути залежними від когось. Саме це і відлякує людей, хоча Козероги справді дуже хочуть бути коханими.
- Водолій. Такі люди дуже цінують свою свободу у будь-яких проявах. Тому інколи їм складно йти на компроміси, адже вони здаються їм справжньою каторгою.
- Риби. Їм не щастить у виборі партнера, адже їхнє серце часто підкорюють реально токсичні люди. Для них Риби йдуть на все, а потім звинувачують всіх у такому провалі.
Проблеми у стосунках у знаків Зодіаку
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Джерело: instyle
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