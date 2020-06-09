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Ці знаки Зодіаку ідеально доповнюють один одного

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Стосунки / pinkvilla

Які стосунки в астрології вважаються максимально продуктивними і гармонійними?

РИБИ – ДІВА

Представники мінливої енергії Інь, які схильні підлаштовуватися під життєві ситуації, відповідають за таке поняття, як визначеність. Риби – це люди-мрійники, для яких основою життя є відсутність визначеності, особиста свобода, насолоди і можливість тікати у власні мрії і розчинятися в фантазіях. Саме цим вони чарують Дів.

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БЛИЗНЮКИ – СТРІЛЕЦЬ

Обидва знаки, які, як і Риби – Діва, відносяться до мінливої, мутуючої енергії, відповідають за таке поняття, як знання. В цьому випадку Близнюки – це учень, який постійно в пошуку відповідей на питання і інтелектуальних пошуках.

ЛЕВ – ВОДОЛІЙ

Фіксовані представники цих сузір'їв відповідають за творчість і всі форми творення, які допомагають проявити себе і вплинути на інших людей. У цій парі Лев – творець і справжній практик, який виражає себе і демонструє свої амбіції, часто авторитарно підпорядковуючи собі інших і драматизуючи обставини.

Кохання - фото 409128
Кохання

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Джерело: pinkvilla
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