Любов з першого доторку: кумедне відео з цуциком та котом

У мережі не можуть втримати усмішку від чарівного відео зустрічі кота та собаки. Заряджайтесь гарним настроєм!

На платформі Reddit користувач з ніком Thanmarkou поділився веселим записом з котом та собакою, який за короткий час опинився у трендах. Допис побачили понад 35 тисяч користувачів, і це не дивно, адже миле відео показує зустріч пухнастиків з "першого доторку носиками". Тут важко не посміхнутись!

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