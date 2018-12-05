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Любов з першого доторку: кумедне відео з цуциком та котом

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Цуцик і кіт підкорюють Reddit - фото 1
Цуцик і кіт підкорюють Reddit

У мережі не можуть втримати усмішку від чарівного відео зустрічі кота та собаки. Заряджайтесь гарним настроєм!

На платформі Reddit користувач з ніком Thanmarkou поділився веселим записом з котом та собакою, який за короткий час опинився у трендах. Допис побачили понад 35 тисяч користувачів, і це не дивно, адже миле відео показує зустріч пухнастиків з "першого доторку носиками". Тут важко не посміхнутись!

І ще: Мандрівник показав унікальне біле оленя: фотофакт

Love at first boop! from r/Eyebleach

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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