Любов, смерть і роботи: з'явився анонс 3 сезону серіалу

У мережі з'явилось промо до продовження серіалу "Любов, смерть і роботи". Коли чекати 3 сезон серіалу-антології для дорослих – читайте далі.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив тизер до 3 сезону анімаційного серіалу "Любов, смерть і роботи" (Love, Death & Robots). У свіжому ролику зібрані кадри з попередніх епізодів, зате стала відомою дата виходу – 20 травня, пише Радіо MAXIMUM.

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Кількість епізодів залишається під питанням, хоч торік припускалось, що 3 сезон, як і 2, отримає всього 8 серій. Деталі щодо сюжету та авторів також поки в таємниці, зате режисери проєкту залишились ті ж – Тім Міллер та Девід Фінчер.

Любов, смерть і роботи, дивіться тизер 3 сезону серіалу онлайн:

Любов, смерть і роботи – анімаційний серіал-антологія, у якому кожен епізод має власний сюжет та автора, а також тривалість. Назва серіалу пояснює тематичні зв'язки серій, тобто майже у кожній є кохання, загибель та технології.

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