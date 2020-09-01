Арнольд Шварценеггер вперше зіграє в шпигунському серіалі

Американський бодибілдер, кіноактор та політик Арнольд Шварценеггер виконає одну з головних ролей в новому серіалі компанії Skydance Television. Крім цього, колишній губернатор Каліфорнії також виступить виконавчим продюсером проєкту.

Серіал розповість про шпигунські пригоди батька й доньки. Сценарій напише Нік Сантора – сценарист "Клану Сопрано" і "Обмани мене". Інші подробиці поки не відомі.

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Повідомляється, що зараз проєкт перебуває на ранній стадії розробки – йде підбір актриси на роль дочки головного героя. Шварценеггер вже працював зі Skydance над двома останніми частинами франшизи "Термінатор".

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