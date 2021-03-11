Любов на реабілітації 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "Любов на реабілітації" продовжується на телеканалі СТБ. Нові 3 і 4 серія розповідають про виверти долі, коли на головних героїв чекають випробування, перш ніж вони відкриють свої серця. Дивіться онлайн 3 та 4 епізоди!

Серіал "Любов на реабілітації" – це українська мелодрама, зворушлива історія про двох головних героїв, які відчули, що таке крок від ненависті до кохання. Він покалічить її тіло, а через роки вона лікуватиме його… І коли випаде шанс помститися, її серце обере кохання.

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Чи зможуть справжні почуття перемогти багаторічну образу і стати порятунком для одиноких душ? Головні герої пройдуть через безліч випробувань, перш ніж відкриють свої серця для нових почуттів.

3 серія. Зрада Єгора

Влад не знаходить собі місця – його партнеру по бізнесу запропонували продати завод під забудову. Чоловік не хоче втрачати справу свого життя. Влад занадто сильно навантажує хвору руку і знову порушує правила лікарні.

Дивитись онлайн серіал Любов на реабілітації 3 серія від 11-03-2021

У Каті й без складного пацієнта повно проблем – вона досі не може зрозуміти, як допомогти Маші. Вона не підписала документи, які дозволили б дівчинці брати участь в змаганнях. Єгор оскаженів...

Нова головна лікарка Алла Томіна вирішила ввести в лікарні нові порядки. Від них страждає і персонал, і пацієнти. Алла хоче збільшити кількість платних пацієнтів, а для цього іншим доведеться потерпіти незручності... Чи стане Катя терпіти таке свавілля у своєму рідному відділенні?

4 серія. Томіна звільнила Катерину

Алла Томіна викликала до себе Катю, аби повідомити їй не дуже приємну новину. Незалежна комісія, яка кілька тижнів тому почала перевірку лікарської діяльності реабілітологині, натрапила на низку порушень.

Дивитись онлайн серіал Любов на реабілітації 4 серія від 11-03-2021

Попри хороші відгуки пацієнтів, комісії вдалося знайти прогалини в роботі Катерини. У кабінеті головної героїні виявлені нелегальні наркотичні препарати! Головна лікарка нарешті домоглася того, на що так довго чекала, – звільнення Каті. Що буде далі з реабілітологинею? Чи вдасться їй довести, що її підставили?

Влад Горбань дізнався ім'я тієї, кого він збив водним мотоциклом у той злощасний ранок. Які його дії далі? Чи поговорить із Катериною? І чим завершиться ця історія?

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