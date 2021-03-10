Любов на реабілітації 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "Любов на реабілітації" стартував на телеканалі СТБ. Прем'єрні 1 і 2 серія розповідають про виверти долі, коли на головних героїв чекають випробування, перш ніж вони відкриють свої серця. Дивіться онлайн перші епізоди!

Серіал "Любов на реабілітації" – це українська мелодрама, зворушлива історія про двох головних героїв, які відчули, що таке крок від ненависті до кохання. Він покалічить її тіло, а через роки вона лікуватиме його… І коли випаде шанс помститися, її серце обере кохання.

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Чи зможуть справжні почуття перемогти багаторічну образу і стати порятунком для одиноких душ? Головні герої пройдуть через безліч випробувань, перш ніж відкриють свої серця для нових почуттів.

1 серія. Травма і реабілітація Каті

Вона тільки закінчила школу і збиралася вступити в щасливе доросле життя. Однокласниці заздрили Каті, адже вона була дуже красивою дівчинкою. Її навіть запросили в модельне агентство. Самій Каті більше подобалася думка про сцену – вона мріяла вступити до театрального. Але саме в той день життя дівчини перекинулося з ніг на голову. Через молодого "мажора" Катя отримала страшну травму, через яку їй довелося забути й про модельний бізнес, й про театральне назавжди...

Дивитись онлайн серіал Любов на реабілітації 1 серія від 10-03-2021

Життя Каті різко змінилося

Катя змогла оговтатися після травми, але не до кінця. Вона так і не змогла нормально ходити – її мучать сильні болі. Жінці постійно потрібно приймати таблетки та проходити обстеження. Вона й кроку ступити не може без допомоги тростини. Катя стала лікаркою-реабілітологинею і тепер допомагає встати на ноги іншим людям. Вона все життя присвятила роботі. Практично весь свій час Катя проводить в лікарні, де працює завідувачкою реабілітології. Персонал замінив їй сім'ю, яку Катя так і не завела.

Справа життя Життя Каті знову змінилося, коли в лікарню практично одночасно поступили два нових пацієнти. Перша – юна гімнастка Маша, яка отримала травму на тренуванні. Дівчинці дуже потрібно відновитися до змагань. Її тато і за сумісництвом тренер дуже переживає через те, що Маша може не повернутися в форму до потрібного часу. Водночас в лікарню поступив мільйонер, на ім'я Владислав Горбань. У чоловіка огидний характер – він звик до того, що за гроші можна купити все, тому він порушує правила лікарні направо і наліво. А найбільша складність у тому, що Катя прекрасно пам'ятає його прізвище – саме через хлопця, на ім'я Горбань стався той нещасний випадок, який змінив її життя... Чи зможе вона його лікувати?

2 серія. Нова головлікарка – нові правила

Катя продовжує займатися реабілітацією Маші. Їй вдалося подружитися з дівчинкою, яка тепер розповідає своїй лікарці про все – про хлопчика, який подобається, стосунки з батьком і складнощі життя юної гімнастки, коли все твоє життя складається з тренувань. Єгор із нетерпінням чекає, коли ж Маша зможе повернутися до повноцінних тренувань і підготовки до змагань. Але чи так уже дівчинці хочеться бути чемпіонкою? Після особистого спілкування з Машею Катя почала в цьому сумніватися.

Дивитись онлайн серіал Любов на реабілітації 2 серія від 13-03-2021

Єгор почав виявляти до Каті знаки уваги. Він навіть збрехав, що добре розбирається в кішках, аби познайомитися з симпатичною реабілітологинею ближче! Єгор покликав Катю на побачення, і вона погодилася. На крилах закоханості вона навіть забула про біль і тростину, але чи надовго вистачить цього ефекту?

Владислав зрозумів, що даремно закинув лікування у Каті. Він звернувся до європейських фахівців, але ті підтвердили, що нічого кращого, ніж програма Каті, вони запропонувати не можуть. Більш того – Катя використовує свою авторську методику лікування, тому такої реабілітації Влад більше ніде не отримає. Мільйонер зрозумів, що йому доведеться повернутися до лікарки, яка явно його не злюбила. Проблеми на роботі Кравцова досі в тяжкому стані, тому в лікарні призначили нову виконувачку обов'язків головного лікаря Аллу Томіну. Катя та Алла відразу ж не сподобалися одна одній. Катя дуже прив'язана до Кравцової та сподівається на її швидке повернення. Але у нової головної лікарки інші плани. Тепер в житті Каті є кіт, залицяльник, невирішене питання з операцією і нова начальниця. А ще вона дуже хоче допомогти Маші, яка мріє про звичайне життя, але намагається з усіх сил бути чемпіонкою на догоду батькові. Як Катя впорається з усім цим вантажем?

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