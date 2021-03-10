На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Любов на реабілітації 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
- 1
Український серіал "Любов на реабілітації" стартував на телеканалі СТБ. Прем'єрні 1 і 2 серія розповідають про виверти долі, коли на головних героїв чекають випробування, перш ніж вони відкриють свої серця. Дивіться онлайн перші епізоди!
Серіал "Любов на реабілітації" – це українська мелодрама, зворушлива історія про двох головних героїв, які відчули, що таке крок від ненависті до кохання. Він покалічить її тіло, а через роки вона лікуватиме його… І коли випаде шанс помститися, її серце обере кохання.
І ще: Go_A – ШУМ: як змінився кліп і текст пісні для Євробачення 2021
Чи зможуть справжні почуття перемогти багаторічну образу і стати порятунком для одиноких душ? Головні герої пройдуть через безліч випробувань, перш ніж відкриють свої серця для нових почуттів.
1 серія. Травма і реабілітація Каті
Вона тільки закінчила школу і збиралася вступити в щасливе доросле життя. Однокласниці заздрили Каті, адже вона була дуже красивою дівчинкою. Її навіть запросили в модельне агентство. Самій Каті більше подобалася думка про сцену – вона мріяла вступити до театрального. Але саме в той день життя дівчини перекинулося з ніг на голову. Через молодого "мажора" Катя отримала страшну травму, через яку їй довелося забути й про модельний бізнес, й про театральне назавжди...
Дивитись онлайн серіал Любов на реабілітації 1 серія від 10-03-2021
Життя Каті різко змінилося
Катя змогла оговтатися після травми, але не до кінця. Вона так і не змогла нормально ходити – її мучать сильні болі. Жінці постійно потрібно приймати таблетки та проходити обстеження. Вона й кроку ступити не може без допомоги тростини. Катя стала лікаркою-реабілітологинею і тепер допомагає встати на ноги іншим людям. Вона все життя присвятила роботі. Практично весь свій час Катя проводить в лікарні, де працює завідувачкою реабілітології. Персонал замінив їй сім'ю, яку Катя так і не завела.
Справа життя
Життя Каті знову змінилося, коли в лікарню практично одночасно поступили два нових пацієнти. Перша – юна гімнастка Маша, яка отримала травму на тренуванні. Дівчинці дуже потрібно відновитися до змагань. Її тато і за сумісництвом тренер дуже переживає через те, що Маша може не повернутися в форму до потрібного часу.
Водночас в лікарню поступив мільйонер, на ім'я Владислав Горбань. У чоловіка огидний характер – він звик до того, що за гроші можна купити все, тому він порушує правила лікарні направо і наліво. А найбільша складність у тому, що Катя прекрасно пам'ятає його прізвище – саме через хлопця, на ім'я Горбань стався той нещасний випадок, який змінив її життя... Чи зможе вона його лікувати?
2 серія. Нова головлікарка – нові правила
Катя продовжує займатися реабілітацією Маші. Їй вдалося подружитися з дівчинкою, яка тепер розповідає своїй лікарці про все – про хлопчика, який подобається, стосунки з батьком і складнощі життя юної гімнастки, коли все твоє життя складається з тренувань. Єгор із нетерпінням чекає, коли ж Маша зможе повернутися до повноцінних тренувань і підготовки до змагань. Але чи так уже дівчинці хочеться бути чемпіонкою? Після особистого спілкування з Машею Катя почала в цьому сумніватися.
Дивитись онлайн серіал Любов на реабілітації 2 серія від 13-03-2021
Єгор почав виявляти до Каті знаки уваги. Він навіть збрехав, що добре розбирається в кішках, аби познайомитися з симпатичною реабілітологинею ближче! Єгор покликав Катю на побачення, і вона погодилася. На крилах закоханості вона навіть забула про біль і тростину, але чи надовго вистачить цього ефекту?
Владислав зрозумів, що даремно закинув лікування у Каті. Він звернувся до європейських фахівців, але ті підтвердили, що нічого кращого, ніж програма Каті, вони запропонувати не можуть. Більш того – Катя використовує свою авторську методику лікування, тому такої реабілітації Влад більше ніде не отримає. Мільйонер зрозумів, що йому доведеться повернутися до лікарки, яка явно його не злюбила.
Проблеми на роботі
Кравцова досі в тяжкому стані, тому в лікарні призначили нову виконувачку обов'язків головного лікаря Аллу Томіну. Катя та Алла відразу ж не сподобалися одна одній. Катя дуже прив'язана до Кравцової та сподівається на її швидке повернення. Але у нової головної лікарки інші плани.
Тепер в житті Каті є кіт, залицяльник, невирішене питання з операцією і нова начальниця. А ще вона дуже хоче допомогти Маші, яка мріє про звичайне життя, але намагається з усіх сил бути чемпіонкою на догоду батькові. Як Катя впорається з усім цим вантажем?
Дивіться також: alyona alyona – Світ потребує краси: новий кліп про жіноче тіло
-
20:00Любов на реабілітації 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:51Ентузіаст зіграв у боулінг за допомогою дрона: запаморочливе відео
-
19:39Пара орендувала 15-місну віллу заради щастя свого собаки
-
19:23Оновлений Peugeot 3008 гірше впорався з "лосиним" тестом: відео
-
19:11Polestar показала оригінальний електричний скутер для комерційних перевезень
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:53Автор діпфейків з Томом Крузом розповів, як створювалися відео з актором
-
18:40У небі США беззвучно пронісся яскравий метеор: відео
-
18:22Гороскоп на 11 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:12Холлі Беррі спокусила шанувальників спортивною фігурою
-
17:51У США водій Uber попросив пасажирок одягнути маски: їхня реакція шокує (відео)
-
17:39В Ірландії священник випадково увімкнув реп під час служби
-
17:24Блогер влаштував перевірку відеокарти GeForce RTX 3090, запустивши 4 гри одночасно
-
17:11Хіт The Weeknd Blinding Lights встановив новий рекорд Billboard Hot 100
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:00Дитяче меню на день народження: 20+ смачних рецептів
-
16:54Як побороти страх перед виступом у Zoom: поради експертів
-
16:44Лижник відволік ведмедя, щоб врятувати туристів: інцидент потрапив на відео
-
16:30Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій
-
16:24Cardi B – перша реп-виконавиця з діамантовим синглом: слухайте композицію
-
16:12Пілот зняв з кабіни падіння вертольота: відео від першої особи
-
15:48Водіїв перевірили на уважність з допомогою великого плюшевого ведмедя
-
15:25В Антарктиді пінгвін застрибнув у човен до туристів, щоб врятуватися від голодних косаток
-
14:51ASUS ROG Phone 5: представлено новий топовий ігровий смартфон компанії
-
14:24Як порізати цибулю без сліз: новий спосіб підірвав TikTok (відео)
-
16:30Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій
-
13:50alyona alyona – Світ потребує краси: новий кліп про жіноче тіло
-
11:50Go_A – ШУМ: як змінився кліп і текст пісні для Євробачення 2021
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 березня
-
07:30Гоночний Porsche 911 Пабло Ескобара виставили на продаж (фото)
- 09 березня
-
21:50Як справити враження на першому побаченні: 6 простих порад для чоловіків
-
18:45Міжнародний день DJ: найсексуальніші діджейки України
-
16:21Як змінювалася гаряча юристка і модель Ірен Гарсія Морено: фото 18+
-
14:44Жульєт Бінош – 57! Добірка нових фільмів з акторкою
-
11:45До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 березня
- 08 березня
-
21:535 порад, які допоможуть побороти безсоння
-
19:53Названо найбезпечніші авто, яким найбільше довіряють водії
-
17:18Чи можна заразитись коронавірусом через вакцинацію: відповідь МОЗ
-
14:48ТЕСТ: перевір, чи знаєш ти, як святкувати Масляну
-
11:428 березня – не про квіти: ТОП 5 книг, які варто прочитати на Міжнародний жіночий день
-
08:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 березня
-
07:19Погода в Україні 8 березня: точний прогноз на сьогодні
- 07 березня
-
18:42Дівчина тижня: гаряча українська пілотеса Інеса Тушканова, яка є секс-символом автоспорту
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:23Тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 березня
- 06 березня
-
21:17Як навчитися відкладати гроші: 3 прості психологічні трюки
-
18:18Три фрази, які замінять заїжджений вислів "Не хвилюйся"
-
15:15Як освіжити інтер'єр без витрат: три головних правила декоратора