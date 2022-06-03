Любо братці, любо: Дударик презентував нову пісню із проєкту на підтримку ЗСУ "Прийняття"

Дударик ідентифікував чергову пісню, яку в українців вкрали росіяни й це "Любо братці, любо…". Львівська Національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" сьогодні презентувала чергову пісню із проєкту на підтримку Збройних Сил України "Прийняття".

Як відомо, проєкт "Прийняття" – це твори Тараса Шевченка та пісні, які росіяни вкрали в українців. Щочетверга о 14:00 на YouTube та у соцмережах Дударики презентуватимуть пісні, які поцупили у нашого народу росіяни. Цей твір виконує лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

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Зібрані під час проєкту кошти підуть Збройним Силам України.

Керівник колективу Дмитро Кацал наголосив, що пісня "Любо братці, любо…" стала гімном світового анархізму, успішно експропрійована совітами на довгі десятиліття.

"Свого часу Махну і Петлюрі не склалося дійти консенсусу, а цей союз міг би розтрощити й врангеля і леніна. Юнак із Гуляйполя, самородок і військовий вундеркінд по собі залишив цю пісню. Махно – це наша історія, добра чи зла не це важливо. Важливо, що ми з вами сьогодні її маємо і не віддамо орківській ру...ні", – зазначив Дмитро Кацал.

Капела ідентифікує співанки, відшукує оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються (період прийняття тривав зо пів року) і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому мскалям.

Слухайте пісню "Любо, братці, любо..." Виконує хорова капела "Дударик":

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