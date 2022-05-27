Дударик заспівав гімн ОУН, щоб подякувати Героям і для підняття бойового духу (ВІДЕО)

Молодший склад Львівської Національної академічної чоловічої хорової капели "Дударик" виконав Марш Українського Війська. Пісню записали для підняття бойового духу та щоб подякувати українським Героям, повідомили у капелі.

Як відомо, Марш української армії створили українські виконавці-патріоти. Слова Маршу – це видозмінений текст Гімну українських націоналістів (Зродились ми великої години…) Олеся Бабія та Омеляна Нижанківського.

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"Нехай Марш Українського Війська, який звучить з уст молодшого складу Львівської Національної академічної чоловічої хорової капели "Дударик", додасть натхнення нашій армії перемагати. Нехай зігріває їхні серця і дасть силу відвоювати Україну і її майбутнє. Слава Україні!", – прокоментував керівник колективу Дмитро Кацал.

24 серпня 2018 року адаптований до сучасних українських умов варіант гімну став маршем українського війська на параді до дня Незалежності України. Також тут вперше було офіційно використано вітання "Слава Україні!" – "Героям Слава!".

Слухати Хорова капела "Дударик" – Гімн ОУН "Зродились ми великої години":

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