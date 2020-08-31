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Люблю так, що на очі не бачу: Сергій Притула зворушливо привітав кохану з річницею
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30 серпня Сергій та Катерина Притули відзначали 5-у річницю одруження, яку також називають "дерев'яним весіллям". З нагоди пам'ятної дати шоумен, волонтер та кандидат у мери Києва привітав свою кохану зворушливими словами.
Катерина – друга дружина Сергія Притули. Разом із нею він виховує доньку Соломію, а також сина Дмитрика від першого шлюбу. У зворушливому дописі щасливий чоловік та батько подякував своїй коханій за "першу п'ятирічку".
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Притула зізнався, що за 5 років після весілля він відпрацював 600 концертів по всьому світу, відзнявся у +/- 300 телепрограмах на трьох каналах, поправився на 5 кілограмів і ще й посивів на бороді. Тим часом Катерина – народила доньку і поставила брекети, ходила на роботу і закривала кілька проєктів на паралельних курсах, а ще займалась ремонтами.
"Щоб діти були ситі, вмиті, файно вдіті – теж переймалася. Відпустки планувала. Нагадувала, коли день народження у когось із родичів (моїх). Навчилась готувати те, чого раніше не вміла, але знала, що я таке люблю. А головне – завжди була поряд у важливі моменти," – звернувся Сергій до дружини.
З кожним роком ти стаєш красивішою і мудрішою! І ще – тобі дуже пасує материнство! Мені залишається дрібничка – робити все, щоб тобі було не соромно зі мною "вийти в люди". І я дуже стараюсь! Вітаю нас з першою "5-річкою"! Люблю так, що на очі не бачу! Танцюєм далі, – підсумував Притула.
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