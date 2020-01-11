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Любителька шопінгу продала старий одяг і купила будинок

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Любителька шопінгу продала старий одяг і купила будинок - фото 1

Британка Емілі Джонс, яка називає себе шопоголіком, зуміла відмовитися від бездумних покупок численних речей, почала рахувати кожен пенс і на зекономлені кошти купила собі будинок.

30-річна банківська працівниця Емілі Джонс взяла в іпотеку будинок з двома спальнями, зробивши перший внесок у 37 тисяч фунтів стерлінгів. Вартість будинку становить 300 тисяч.

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Любителька шопінгу продала старий одяг і купила будинок - фото 379011

Джонс перед покупкою свого житла вирішила заощадити на орендованій квартирі і повернулася в будинок матері. Дівчина щомісяця відкладала зі своєї зарплати тисячу фунтів стерлінгів, перестала відвідувати перукарню і манікюрний салон, відмовилася від відвідувань кафе і ресторанів і припинила купувати одяг.

Мало того, вона почала продати свої речі, отримавши одного разу за них відразу 800 фунтів. "Було важко відмовитися від такої великої кількості речей, тому, що ви звикаєте до певного способу життя, але тепер, коли у мене є власний будинок, я можу сказати, що воно того варте", – поділилася дівчина.

Любителька шопінгу продала старий одяг і купила будинок - фото 379009
Любителька шопінгу продала старий одяг і купила будинок - фото 379010

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Джерело: thesun
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