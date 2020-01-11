Любителька шопінгу продала старий одяг і купила будинок

Британка Емілі Джонс, яка називає себе шопоголіком, зуміла відмовитися від бездумних покупок численних речей, почала рахувати кожен пенс і на зекономлені кошти купила собі будинок.

30-річна банківська працівниця Емілі Джонс взяла в іпотеку будинок з двома спальнями, зробивши перший внесок у 37 тисяч фунтів стерлінгів. Вартість будинку становить 300 тисяч.

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Джонс перед покупкою свого житла вирішила заощадити на орендованій квартирі і повернулася в будинок матері. Дівчина щомісяця відкладала зі своєї зарплати тисячу фунтів стерлінгів, перестала відвідувати перукарню і манікюрний салон, відмовилася від відвідувань кафе і ресторанів і припинила купувати одяг.

Мало того, вона почала продати свої речі, отримавши одного разу за них відразу 800 фунтів. "Було важко відмовитися від такої великої кількості речей, тому, що ви звикаєте до певного способу життя, але тепер, коли у мене є власний будинок, я можу сказати, що воно того варте", – поділилася дівчина.

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