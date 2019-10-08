Читати – сексуально: цей профіль з чоловіками підкорює Instagram

Чоловіча мода, як і жіноча, доволі швидко змінюється, але є речі, які завжди прикрашають представників сильної статі. Саме любов до читання і стала ключовою для популярної сторінки в мережі, де публікують справді стильних чоловіків.

У соцмережі Instagram набирає популярності сторінка Hot Dudes Reading (Гарячі хлопці читають), на якій публікують доволі логічні знімки чоловіків. Важко повірити, але профіль має понад мільйон підписників та демонструє, що у сучасному світі таки є місце для книг. До того ж, представники сильної статі популяризують читання у громадському транспорті не лише з гаджетів, а й з паперових книжок. А що ви востаннє читали? Діліться відповідями у коментарях :)

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Джерело фото: instagram.com/hotdudesreading

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