"Любимо Україну": Red Hot Chili Peppers з синьо-жовтим прапором підтримали українців

Відомий рок-гурт Red Hot Chili Peppers на одному з недавніх концертів показав свою підтримку українським шанувальникам та Україні. Лідер рокерів виступав з синьо-жовтим стягом та зізнався у любові до нашої країни.

Чимало світових зірок публічно підтримують Україну та усіляко закликають допомогти українцям завершити війну з російськими окупантами. І тепер до цього списку долучився відомий американський гурт Red Hot Chili Peppers. На сторінці рокерів у фейсбуці з'явилось красномовне фото з туру з зізнанням у любові до України.

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На одному з недавніх концертів лідер Red Hot Chili Peppers Ентоні Кідіс виступав з синьо-жовтим прапором на плечах, що й потрапило на знімок. Також команда лаконічно наголосила, що "любить Україну" у підписі. Допис став неабияк популярним, а в коментарях зібрались люди з різних куточків світу, які вдячні "перцям" за підтримку українців.

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