Лю Кенг з екранізації Mortal Kombat показав трейлер мамі: її реакція безцінна

Актор Луді Лін, котрий зіграв Лю Кенга у новій екранізації Mortal Kombat, вирішив показати трейлер фільму своїй мамі. Жінка дуже емоційно реагувала на те, що відбувається, а в кінці навіть вилаялася.

Кожна сцена жорстокості Mortal Kombat провокувала у милої жіночки яскраві емоційні спалахи: удари й уколи змушували її трішечки підстрибувати на місці. Звичайно, найбільше вона зраділа, коли на екрані, нарешті, з'явився її син. Правда, сцена зайняла усього пару секунд, але і цього було достатньо.

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У кінці трейлера Луді Лін запитав матір: чи зрозуміла вона, що сказав Кано? А герой, нагадаємо, сказав "ти чортова красуня" (у грубшій формі), дивлячись на вирване з грудей суперника серце. Жінка правильно розчула тільки нецензурну частину виразу, кілька разів повторивши заборонені слова на камеру.

Дивіться, як мама актора відреагувала на трейлер фільму Mortal Kombat:

Словом, абсолютно ясно, що жінка не дуже розуміла, що відбувається, але раз грає її син – отже, кіно буде приголомшливе. І це чарівно. Картина, нагадаємо, вийде на великі екрани України 8 квітня, а недавно автори шоу розповіли кілька цікавих фактів і пообіцяли показати найкращі бойові сцени в історії кіно.

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