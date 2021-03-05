Дивіться перший трейлер бойовика Без жалю за романом Тома Кленсі

Компанія Amazon випустила перший трейлер нового бойовика Без жалю. Головного героя, на ім'я Джон Кларк грає актор Майкл Б. Джордан, відомий за франшизою Крід і за фільмом Чорна Пантера.

Сюжет типовий для творів такого жанру – кілери вбивають вагітну дружину головного героя, який є колишнім морським піхотинцем, і майже вбивають його самого. Ледь оговтавшись від поранень, герой вирушає жорстоко мстити...

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Крім Майкла Б. Джордана в фільмі Without Remorse / Без жалю знялися Джеймі Белл, Кем Жиганде, Колман Домінго, Джоді Тернер-Сміт, Люк Мітчелл, Джек Кьосі, Лорен Лондон і інші. Фільм поставив режисер Стефано Солліма, сценарій адаптував Тейлор Шерідан, зйомками займалися Skydance Media і Paramount Pictures.

Спочатку фільм Без жалю мав вийти в кінотеатрах у вересні 2020 року, проте через пандемію коронавірусу цього так і не відбулося. В результаті переговорів права на дистрибуцію отримала компанія Amazon і в підсумку прем'єра бойовика відбудеться 30 квітня 2021 року у стрімінговому сервісі Amazon Prime Video.

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