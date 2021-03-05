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Дивіться перший трейлер бойовика Без жалю за романом Тома Кленсі

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Компанія Amazon випустила перший трейлер нового бойовика Без жалю. Головного героя, на ім'я Джон Кларк грає актор Майкл Б. Джордан, відомий за франшизою Крід і за фільмом Чорна Пантера.

Сюжет типовий для творів такого жанру – кілери вбивають вагітну дружину головного героя, який є колишнім морським піхотинцем, і майже вбивають його самого. Ледь оговтавшись від поранень, герой вирушає жорстоко мстити...

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Крім Майкла Б. Джордана в фільмі Without Remorse / Без жалю знялися Джеймі Белл, Кем Жиганде, Колман Домінго, Джоді Тернер-Сміт, Люк Мітчелл, Джек Кьосі, Лорен Лондон і інші. Фільм поставив режисер Стефано Солліма, сценарій адаптував Тейлор Шерідан, зйомками займалися Skydance Media і Paramount Pictures.

Спочатку фільм Без жалю мав вийти в кінотеатрах у вересні 2020 року, проте через пандемію коронавірусу цього так і не відбулося. В результаті переговорів права на дистрибуцію отримала компанія Amazon і в підсумку прем'єра бойовика відбудеться 30 квітня 2021 року у стрімінговому сервісі Amazon Prime Video.

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Джерело: variety
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