Бийся як дівчина: 7 супергероїнь, які вражають не лише красою, а й своїми суперсилами

Кожна жінка – справжня героїня, адже в сучасному світі доводиться стикатися з безліччю проблем. Досить часто їх необхідно вирішувати терміново і без будь-якої сторонньої допомоги, хоч би якими складними вони не були.

Разом з Сomic Con Ukraine ми зібрали для вас найсильніших дівчат з надздібностями, які можуть дати прочухана не лише звичайному злодюжці, але й справжньому міжгалактичному злу. Ці яскраві образи найчастіше можна зустріти на фестивалі. А саме мистецтво перевтілення в улюбленого героя називають косплеєм, що в перекладі означає “костюмована гра”.

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Перша ж супергероїня з'явилась у далекому 1940 році, у серії Jungle Comics. Її звали Фантома, а вигадав цього персонажа автор коміксів Флетчер Фенікс. Суперсили цієї дівчини були досить специфічними. Під час їх застосування вона перевтілювалась з милої білявки на м'язисту істоту з черепом. Окрім надлюдської сили вона також вміла перетворювати людей на тварин та стріляти бойовими променями. З того часу виникло безліч героїнь жіночої статі, чиї сили вражають по-справжньому. А яка з них схожа на тебе?

1.Капітан Марвел

Керол Денверс завдяки природній витримці та рішучості досягла успіхів у професії, яку скептики часто називають "не жіночою". Ця леді стала не просто офіцером Повітряних сил США, а й керівником служби безпеки військової бази з обмеженим доступом. Після потужного вибуху Керол зазнала травм, але не загинула, а стала ще сильнішою й отримала свої надздібності.

Її нелюдські швидкість, витримка та міць зробили жінку однією з найсильніших героїнь всесвіту Marvel. Окрім цього, вона вільно пересувається у відкритому космосі, вміє літати та може поглинати силу рівну ядерному вибуху. Керол – жінка, яка завжди готова до битви й не боїться викликів долі. Вона – досконалий баланс нелюдської сили та людяності.

2. Диво-жінка

Діана з народження була особливою дівчинкою. Донька королеви амазонок та самого Зевса з дитинства вміла постояти за себе і була дуже здібною в бойових мистецтвах. На рідному острові вона мала все, що необхідно для ідеального існування, та жага нових перемог у суміші з допитливістю штовхнули її вийти з зони комфорту та відправитись на пошуки власної долі. Такий сміливий крок розширює світогляд Діани, відкриває нові перспективи та допомагає розкрити її можливості у повному обсязі.

Вона не просто рятує людей, але й знаходить серед них своє місце. Готовність до самопожертви, емпатія та бажання завжди чинити справедливо – те, що підкорює в образі цієї героїні. Маючи нелюдську міць, швидкість та здатність до самовідновлення організму, Діана могла б легко завоювати цей світ, проте вона ніколи цього не прагнула.

3. Багряна відьма

Втративши батьків, Ванда Максімофф разом з братом-близнюком погодилась стати волонтером в експериментах терористичної організації "Гідри". Саме під час одного з них вона отримала свої сили. Але, як згодом стало відомо, так вона лише розкрила потенціал, який завжди мала. Вона ніколи не бажала шкодити людству, саме тому врешті-решт перейшла на сторону добра. Проте почуття близьких та її особисті завжди були для неї найважливішими.

Сильні емоції – справжня слабкість і водночас потужна зброя Ванди. Вони допомагають їй змінювати реальність та навіть створювати альтернативні світи. Але, як і емоції Ванди, її сили досить нестабільні та можуть вийти з-під контролю у будь-який час. Саме магія хаосу, якою щедро наділена героїня, робить її Багряною відьмою.

4. Гамора

Остання представниця своєї раси, жінка з дитинства боролася за виживання. Ставши прийомною донькою Таноса, вона зненавиділа його, адже саме він вбив її батьків та перетворив саму Гамору на небезпечну зброю. Переставши бути маріонеткою у чужих руках і приєднавшись до Вартових галактики, жінка почала розкривати свої найкращі якості.

В усіх битвах спритність, надлюдська сила та досконале володіння бойовими мистецтвами інопланетянки не раз рятували життя усім членам її команди. Сама ж Гамора пройшла шлях від відлюдькуватої замкненої дівчини, яка чітко виконувала чужі накази, до впевненої в собі жінки, яка відкрита щирим почуттям, але більше ніколи й нікому не подарує можливості керувати собою та вказувати, що і як робити.

5. Роуґ

Анна-Марія, більш відома як Роуґ, – одна з найсильніших представниць Людей-Ікс. Але на відміну від деяких мутантів, свої сили вона завжди вважала прокляттям та навіть намагалася позбутися їх, адже мріяла про просте людське життя. Надздібності Роуґ полягають у тому, що завдяки тілесному контакту, вона може позбавляти як супергероїв, так і суперзлодіїв їхньої сили, а інколи навіть і життя. Натомість дівчина отримує спогади та навички того, до кого доторкнулася. Саме тому для безпеки оточуючих вона завжди носить рукавички.

Та попри те, що Роуґ мала завжди обмежувати себе, героїня все ж змогла знайти своє щастя. А її характер та вміння навіть в найскладнішу мить підтримати тих, хто їй близький, просто не можуть не викликати захоплення.

6. Чорна вдова

Приваблива, таємнича та небезпечна – такою, на перший погляд, здається Наташа Романова, але це дуже поверхнева характеристика для такого глибокого персонажа. Насправді ж вона – жінка, яка все своє життя намагається спокутувати провину за скоєні в минулому злочини. І хоча героїня вже давно віддала борг людству, це все одно не приносить їй бажаний спокій. Тому, кожного дня, вона безстрашно продовжує боротьбу зі злом та своїм шпигунським минулим.

Досконале володіння декількома мовами, бойовими мистецтвами та різноманітними видами зброї – тільки вершина айсбергу можливостей Наташі. Вона, як ніхто, вміє привертати увагу та робити з будь-якої битви справжнє шоу, за яким надзвичайно цікаво спостерігати. А головним доказом її внутрішньої сили є здатність до самопожертви задля безпеки всього світу.

7. Бетвумен

Довгий час Кейт Кейн була на другому плані, і більшість сприймала її не серйозно, але коли настав її час, вона показала себе у найкращому світлі. Цій героїні вдалось зробити те, що ніхто не міг би зробити ліпше – замінити Бетмена, коли той зник. Саме тоді вона довела, що може бути окремою ланкою і нічим не гірша, за свого могутнього попередника і двоюрідного брата за сумісництвом.

Вона – не просто відмінний боєць, а ще й жінка, яка наділена надзвичайним інтелектом, силою волі та спритністю. Ще однією особливістю Кейт є те, що вона добре розбирається у людській психології та може прорахувати поведінку ворога до дрібниць або ж просто залякати його ще до початку битви. Впевнена в собі та енергійна героїня – кращого захисника для Готема годі й шукати!

Якщо історії цих надзвичайних жінок тебе зацікавили та знайшли відгук у серці, то обов`язково завітай на Comic Con Ukraine на Арт-заводі Платформа в образі однієї з них. А якщо вже давно плануєш це зробити, та ніяк не наважуєшся, то це той самий знак, якого ти чекала.

Аліна Гузь

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