Вибори президента України 2019: прогноз і ставки на другий тур

Зеленський і Порошенко пройшли в другий тур

Вибори президента України тривають: 21 квітня відбудеться другий тур, у якому позмагаються Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Дізнайтеся, який прогноз і ставки роблять букмекери на результати виборів!

31 березня пройшли вибори президента України, однак жоден кандидат не отримав понад половину голосів, тож ЦВК оголосила другий тур. У нього потрапили лідери президентської гонки – Володимир Зеленський та Петро Порошенко, які в першому турі отримали по 30% і 16% підтримки відповідно.

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Прогноз на результати другого туру роблять не тільки соціологи, а й букмекери. Ми вирішили з'ясувати, які ж ставки приймають контори на те, хто переможе на виборах!

Прогноз букмекерів Parimatch

Букмекерська компанія "Парі-матч" вважає, що більше шансів у другому турі має Володимир Зеленський – коефіцієнт на його перемогу становить 1.35. Натомість на те, що українці проголосують за Петра Порошенка, ставлять з коефіцієнтом 3.10.

Ставки на Favorit Sport

У букмекерській компанії "Фаворит-Спорт" також вірять в успіх Зеленського – коефіцієнт 1.55. Однак відрив лідера Кварталу 95 від чинного президента Порошенка незначний, адже на останнього приймають ставки з коефіцієнтом 2.30.

Прогноз на другий тур на 1xbet

Із думкою своїх колег-букмекерів погоджуються і в 1xbet: на тріумф Зеленського приймають ставки із коефіцієнтом 1.33, однак чимало користувачів ставлять на те, що комік не переможе. Однак, у Порошенка шансів ще менше – коефіцієнт на нього складає 3.07.

Ставки на Вwin

Перевагу Зеленському віддає й авторитетна європейська компанія Вwіn. Коефіцієнт на його перемогу становить 2.00, тоді як на успіх Порошенка – 4,0. Вірогідність перемоги чинного президента оцінюють у не більше ніж 25%.

При цьому прогноз соціологів не такий однозначний: більшість стверджує, що існує ризик того, що жодного з кандидатів не підтримає понад 50% виборців. Однак, зважаючи на результати першого туру, більше шансів усе ж у Зеленського: його підтримають виборці Юлії Тимошенко та Юрія Бойка. А от виборці Анатолія Гриценка та Ігоря Смешка, попри їхню принципову позицію щодо Порошенка, все ж відійдуть до Порошенка.

А хто, на вашу думку, переможе у виборах?

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