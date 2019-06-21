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Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Ляшко прийшов у Верховну Раду з собакою: відео

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Олег Ляшко - фото 1
Олег Ляшко / tabloid.informator

Український депутат Олег Ляшко вибрав одного з десяти своїх домашніх вихованців і прийшов з ним до свого кабінету. Пса звуть Порш. Про це нардеп розповів в Facebook.

В рамках всеукраїнської акції Візьми собаку на роботу народний депутат України Олег Ляшко прийшов на роботу у Верховну Раду разом з одним з десятьох домашніх улюбленців – собакою Поршем.

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Ляшко також взяв з собою миску, щоб собаці налили воду. Нардеп розповів, що 8 років тому знайшов пса на вулиці.

"Це дворняжка. Це шикарний собака. Я його називаю дворняжний принц, настільки він класний. Вісім років він живе зі мною. Це один з десятьох псів, які у мене є", – розповів депутат.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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