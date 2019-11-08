Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Динамо СидорЕнки-СидОренки

Лялька: Леся Нікітюк захопила пікантним вбранням

  • 10
Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Ведуча Леся Нікітюк поділилася розкішним фото, позуючи в абсолютно новому образі. Шанувальник у захваті!

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала новими знімками в Instagram.

І ще: Заздрю фотографу: Тіна Кароль спокусила фанатів в однісінькому халаті

Нещодавно знаменитість похвалилася розкішним селфі з ніжним вечірнім макіяжем, позуючи в образі, який, за її словами, пошила собі сама. Так, артистка для шоу "Хто проти блондинок" приміряла чорний блискучий комбінезон, вигідно підкресливши всі плюси стрункої фігури.

"Всім цьомки", – лаконічно підписала Нікітюк. Фоловери не пройшли повз: "Як завжди прекрасна", "Красуня ти наша", "Красоточка", "Шикарно", "Богиня", "Вам личить образ світської, інтелігентної, милої дівчини", "Шикарна", "Леся, Ви богиня!", "Яка файна".

Читайте також: Леся Нікітюк у спокусливому міні розсмішила фанатів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
  • 04 листопада, 12:15
  • 2382
ТЕСТ: Вгадай станцію київського метро за картинкою
  • 06 листопада, 14:30
  • 1414
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1870955
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз