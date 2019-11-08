Лялька: Леся Нікітюк захопила пікантним вбранням

Ведуча Леся Нікітюк поділилася розкішним фото, позуючи в абсолютно новому образі. Шанувальник у захваті!

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала новими знімками в Instagram.

І ще: Заздрю фотографу: Тіна Кароль спокусила фанатів в однісінькому халаті

Нещодавно знаменитість похвалилася розкішним селфі з ніжним вечірнім макіяжем, позуючи в образі, який, за її словами, пошила собі сама. Так, артистка для шоу "Хто проти блондинок" приміряла чорний блискучий комбінезон, вигідно підкресливши всі плюси стрункої фігури.

"Всім цьомки", – лаконічно підписала Нікітюк. Фоловери не пройшли повз: "Як завжди прекрасна", "Красуня ти наша", "Красоточка", "Шикарно", "Богиня", "Вам личить образ світської, інтелігентної, милої дівчини", "Шикарна", "Леся, Ви богиня!", "Яка файна".

Читайте також: Леся Нікітюк у спокусливому міні розсмішила фанатів