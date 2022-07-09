Львів'ян запрошують на відкриття Львівського Фотомузею

У вівторок, 12 липня 2022 року, о 14:00 в читальній залі Науково-технічної бібліотеки НУ "Львівська політехніка" (вул. Професорська, 1) відбудеться відкриття першої експозиції Львівського Фотомузею.

Тисячі унікальних зібраних експонатів, що доповнюють історію міста Лева та країни, стануть доступними для вільного огляду.

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Львівський Фотомузей офіційно відкриє свою першу експозицію. Ця подія відбудеться завдяки активній підтримці керівництва Науково-технічної бібліотеки НУ "Львівська Політехніка".

"Звичайно, на цьому етапі не все ще реалізовано так, як нам хочеться і як має бути. Але ми не зупинимося і продовжимо доповнювати експозицію різними інтерактивними елементами та експонатами. На відкриття запрошуємо всіх наших друзів, всіх, хто допомагає нам експонатами та донатить гроші. Запрошуємо всіх, хто відвідує наші події та допомагає нам стати кращими. Будемо дуже раді бачити всіх! І зробимо все, щоб це свято стало для вас гарним" – каже ініціатор створення музею, Роман Метельський.

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