Львів'ян запрошують на найзатишніший концерт осені, збиратимуть кошти для Ромчика Олексіва

11 листопада у Центрі Довженка відбудеться концерт гурту "Folk & jazz бенд FIJI" та Зіновія Карача. Початок о 19:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.

Усі кошти від продажу квитків буде скеровано на лікування постраждалого від вибуху у Вінниці Ромчика Олексіва!

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Артисти презентують львівській публіці найзатишніший концерт осені. Неймовірні Folk & jazz бенд FIJI та харизматичний Зіновій Карач співатимуть шедеври українського ретро! Легендарні естрадні та батярські пісні, романси, вальси й не тільки! Беріть колєг і колежанок, батьків і дітей! Поспіваємо разом!", – запрошують організатори.

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