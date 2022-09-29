Львів'ян запрошують на благодійний концерт хору "Євшан"

9 жовтня о 14:00 у Гарнізонному Храмі святих апостолів Петра та Павла відбудеться благодійний концерт хору "Євшан". Програма концерту включає духовні та народні пісні.

Хор виступить на підтримку військових 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які зараз перебувають на фронті та беруть участь у контрнаступі, повідомили організатори.

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Вхід на концерт вільний, проте всі охочі зможуть пожертвувати кошти на придбання приладів нічного бачення для наших захисників.

Ми запрошуємо всіх послухати музику, підняти свій дух та підтримати наших захисників, яким потрібна наша підтримка: фізична, моральна та духовна. Разом ми – величезна сила", – запрошують хористи.

Як відомо, галицький камерний хор "Євшан" було засновано 1990 року. У репертуарі колективу – духовна, класична музика, а також українські народні пісні в обробках для хору та твори композиторів сучасності. Співи хору "Євшан" – молитва високого хорового мистецтва, яка змушує нас згадати про нездоланність єдиної, вільної України.

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