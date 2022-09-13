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Львів'ян кличуть на Melodies de Paris, збиратимуть кошти для постраждалого хлопчика
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Під час "Melodies de Paris" збиратимуть кошти для Ромчика Олексіва, який постраждав від окупантів. 25 вересня о 19.00 в укритті FESTrepublic відбудеться концерт "Melodies de Paris" у виконанні FIJI Band. Вечір буде затишним і благодійним, повідомили організатори VINIL Concert agency.
FIJI – це якісно новий Львівський folk & jazz бенд, що формує власний стиль як мікс народної, естрадної, джазової та ретро музики. Цьому сприяє неординарний склад колективу: скрипка, гітара, баян, контрабас, перкусія та вокал.
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Вино, Франція, акордеон... Melodies de Paris Так буде 25 вересня (неділя, між іншим) у FESTrepublic! Неймовірно романтичні французькі мелодії лунатимуть у безпечному та затишному укритті у виконанні FIJI Band. Пориньте у романтику Єлисейських полів! Вечір буде затишним і благодійним", – зазначили організатори VINIL Concert agency.
Кожен з виконавців є професіоналом свого інструменту, що надає кавер бенду неповторного звучання. Ви упізнаєте кожен твір, але почуєте його заново. Неймовірно романтичні французькі мелодії лунатимуть у безпечному та затишному бомбосховищі у виконанні й це додасть вечору особливого шарму", – зазначають організатори.
Концерт буде благодійним, бо кошти, вторговані з продажу квитків, перерахують на лікування Ромчика Олексіва. Ромчик – 7-річний хлопчик, який постраждав від ударів окупантів по Вінниці. Він зараз проходить реабілітацію в Німеччині.
Ромчик – дуже сильний і добрий хлопчик, з яким 14.07 у м. Вінниця трапилася біда – ворожа ракета, що принесла смерть мами, доброї та прекрасної Галини. Музикою і красою ми хочемо повернути трохи добра у наш світ. Вас чекає атмосфера французьких вулиць та насолода вечірнім затишком. Запрошуємо вас насолодитись прекрасною музикою акордеона та долучитися до доброї справи", – запрошують учасники FIJI Band.
Шість причин, чому варто відвідати концерт "Melodies de Paris. Романтика в Укритті":
- Вперше в Україні! Ексклюзив для львівського слухача – відомі французькі вальси-мюзети Жерома Рішара та Еріка Боувела у живому виконанні! Музичною візиткою Франції можна сміливо назвати вальс-мюзет. Спочатку "мюзетом" називався різновид волинки, під звуки цього інструменту виконувався популярний у 16-17 ст. французький однойменний танець. А згодом акордеон витіснив мюзет, заливши своє ім’я тільки у назві жанру, і таке відоме всім ніжне звучання паризьких вулиць.
- Сандтрек до фільму, французький шлягер, лауреат премії "Оскар"! Так, усе й одразу – Мішель Легран і його відомі "Шербурзькі парасольки".
- Не Францією єдиною! Запрошуємо до пристрасної мандрівки в ритмі танго! На концерті звучатимуть запальні аргентинські ритми відомого на весь світ Астора П'яццоли! Стиль Астора П'яццоли, якого називають батьком "нового танго", ви точно впізнаєте завдяки особливій мелодиці та поєднанні кількох жанрів: танго, джаз, класика.
- Французьке звучання від українського автора! Вперше тільки на нашому концерті – авторські твори львівського композитора! Паризьке звучання з українською душею!
- Француз Рішар Гальяно, батько естрадно-джазової акордеонної музики, приїжджав в Україну двічі. Останній виступ львів’яни пам'ятають з "Альфа джаз фесту" у 2017 році. А 25 вересня FIJI Band запрошує вас насолодитися музикою відомого акордеоніста у власному аранжуванні!
- П'яццола чи Гальяно? Вчитель чи учень? Порівняти звучання двох "гігантів" естрадної музики ви зможете на концерті "Melodies de Paris" 25 вересня.
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