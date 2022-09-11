Дударик розпочав збір на багатофункційний безпілотник для розвідників: просять долучитись

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" ініціює серію благодійних заходів, спрямованих на придбання безпілотника для 24 ОМБР. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Невдовзі капела вирушить у європейське турне із подвійною місією, повідомили в Дударику.

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Це культурна дипломатія, а саме концерти, які дають змогу європейцям ознайомитись з історією України через музику, отримати неупереджену інформацію про війну росії проти України, про відвагу і відданість українців у цій боротьбі. Усі кошти від концертів буде спрямовано на потреби 24 бригади, зокрема для придбання безпілотника. Знаємо з перших уст, що це збереже не одне життя наших військових та завдасть багато "бавовни" окупантам", – зазначив керівник "Дударика" Дмитро Кацал.

Дударик запрошує мистецьких партнерів з інших міст України долучатись до цієї ініціативи, а також долучитися до збірки коштів на безпілотник для побратимів в ЗСУ. Його вартість становить 50 000 $, або 2 млн гривень.

Переказати кошти на придбання літачка можна за реквізитами, які можна знайти за ЦИМ посиланням.

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