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Львів'ян і гостей міста кличуть послухати платівки відомого у світі колекціонера вінілів
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У п'ятницю, 1 квітня, у центрі Львова півтори години можна буде слухати платівки відомого в Україні та світі колекціонера вінілів Сергія Косенка. Розповідаємо, де це можна буде зробити!
1 квітня з 17:00 у LV Cafe у центрі Львова півтори години можна буде слухати платівки відомого в Україні та світі колекціонера вінілів Сергія Косенка. Цей захід – одна з частин музичного проєкту, покликаного зібрати гроші на ЗСУ, передає Радіо MAXIMUM.
Варте уваги: Слухай, скануй QR-код, підтримуй армію: українські музиканти об'єдналися заради перемоги
Зауважимо, що зараз колекція Сергія Косенка найбільша в Україні. Вона налічує 10 тисяч унікальних вінілових платівок.
Історія моя проста – змалечку крутив ще радянські платівки на татовій радіолі ВЕФ – доволі якісній на ті часи. Потім студентом в медичному почав купувати платівки в іноземних студентів стихійно, а потім замовляв для себе та друзів сотнями, як вони їхали на канікули в Лондон, Берлін Західний, Париж, Рим, – розповідає він.
З часом Сергій Косенко придбав собі хорошу апаратуру. На CD, зізнається він, переходити не збирався. І дуже радий, що не зробив цього. Він додав, що поки не знає, чим тішитиме меломанів у LV cafe.
Як завжди – візьму собі платівок із запасом, але музика буде не надто весела, скоріше сувора та сильна: більше року, ніж джазу, – сказав колекціонер.
Цей захід відбудеться в межах діяльності Українського Мистецького Фронту, мета роботи якого – збір коштів для Збройних Сил України. Як відомо, в місцях, де відбуваються перфоменси, розміщені банери з QR кодом, відсканувавши який можна перерахувати кошти на допомогу українській армії.
Зібрані гроші надходять на рахунок ГО "Міжнародна Асоціація Мистців", далі їх передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ. Також можна задонатити за цим посиланням.
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