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війна Kalush

Львівські десантники спалили два російських танки – відео

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80 ОДШБр знищила ворожі танки - фото 1
80 ОДШБр знищила ворожі танки

Українські воїни кожного дня показують неабияку мужність та незламність, зменшуючи кількість ворогів на нашій землі. І цього разу свою роботу на полі бою показали десантники зі Львівщини.

ЗСУ та Нацгвардія роблять все, щоб наблизити перемогу України у цій війні з окупантами. Інколи їхні досягнення вдається зафіксувати на камеру, щоб лише підтверджує професіоналізм та міць українських воїнів. Цього разу вогняним шоу поділились львівські десантники. Бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади показали на своїй сторінці у фейсбуці, як знищили ворожі танки.

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Так, на відео зафіксовано ефективне застосування сучасного українського протитанкового-ракетного комплексу "Стугна" та американського "Джавеліна" проти ворожої броньованої техніки. Разом до перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні! – йдеться в описі.

Відзначимо, що станом на 20 травня вороги втратили 1 263 танки, 3 090 бойових машин та близько 28 700 особового складу. Повний перелік втрат російських окупантів з 24 лютого має такий вигляд:

Львівські десантники спалили два російських танки – відео - фото 505676

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