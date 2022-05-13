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Львівська філармонія запрошує на музику України та країн, які стали для нас підтримкою

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Львівська філармонія запрошує на музику України та країн, які стали для нас підтримкою - фото 1

Концерт відбудеться у п'ятницю 13 травня о 18:00. Програма концерту "Моя Батьківщина" об'єднає симфонічну музику композиторів із трьох європейських країн, серед яких музика нашої України та країн, які стали для нас неабиякою опорою та підтримкою – Чехії та Великої Британії!

П'ятничний виступ у Львівській національній філармонії буде особливим і символічним. Обираючи програму вечора організатори хотіли подякувати Чехії та Англії за їх солідарність з українським народом.

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Концерт можна буде переглянути онлайн за ЦИМ посиланням.

Твори прозвучать у виконанні солістів – Тобіаса Рота (альт), Ігоря Муравйова (скрипка), Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії під орудою українського диригента, заслуженого артиста України Віктора Плоскіни.

Львівська філармонія запрошує на музику України та країн, які стали для нас підтримкою - фото 505173
Смілива і відважна "Шарка" з однойменної симфонічної поеми чеського композитора Бедржиха Сметани розпочне вечір.
Концерт для альта з оркестром англійського композитора Вільяма Волтона у свій час вважали одним із найважливіших зразків жанру і найвагоміших зразків жанру, а молодого Волтона називали "музичним генієм".
Чуттєва і прониклива "Українська поема" Євгена Станковича розкриє слухачам багатогранний світ емоційної глибини та душевної лірики композитора.
Завершить музичний вечір Сюїта з музики до кінофільму "Тарас Шевченко" Бориса Лятошинського. Музику композитор писав до кінострічки, яка побачила світ у 1951 році. Попри тотальну цензуру Лятошинський зумів багатогранно змалювати образ українського поета з допомогою народних пісень на слова поета, серед яких "Думи мої", "Заповіт", "Реве та стогне Дніпр широкий", а у фіналі використав мелодію відомої української колядки "Бог ся рождає".

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