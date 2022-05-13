Львівська філармонія запрошує на музику України та країн, які стали для нас підтримкою

Концерт відбудеться у п'ятницю 13 травня о 18:00. Програма концерту "Моя Батьківщина" об'єднає симфонічну музику композиторів із трьох європейських країн, серед яких музика нашої України та країн, які стали для нас неабиякою опорою та підтримкою – Чехії та Великої Британії!

П'ятничний виступ у Львівській національній філармонії буде особливим і символічним. Обираючи програму вечора організатори хотіли подякувати Чехії та Англії за їх солідарність з українським народом.

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Концерт можна буде переглянути онлайн за ЦИМ посиланням.

Твори прозвучать у виконанні солістів – Тобіаса Рота (альт), Ігоря Муравйова (скрипка), Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії під орудою українського диригента, заслуженого артиста України Віктора Плоскіни.

Смілива і відважна "Шарка" з однойменної симфонічної поеми чеського композитора Бедржиха Сметани розпочне вечір.

Концерт для альта з оркестром англійського композитора Вільяма Волтона у свій час вважали одним із найважливіших зразків жанру і найвагоміших зразків жанру, а молодого Волтона називали "музичним генієм".

Чуттєва і прониклива "Українська поема" Євгена Станковича розкриє слухачам багатогранний світ емоційної глибини та душевної лірики композитора.

Завершить музичний вечір Сюїта з музики до кінофільму "Тарас Шевченко" Бориса Лятошинського. Музику композитор писав до кінострічки, яка побачила світ у 1951 році. Попри тотальну цензуру Лятошинський зумів багатогранно змалювати образ українського поета з допомогою народних пісень на слова поета, серед яких "Думи мої", "Заповіт", "Реве та стогне Дніпр широкий", а у фіналі використав мелодію відомої української колядки "Бог ся рождає".

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