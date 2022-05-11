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Житомирський гурт ZERNO дасть онлайн концерт з бомбосховища, щоб зібрати кошти для ЗСУ

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Житомирський гурт ZERNO дасть онлайн концерт з бомбосховища, щоб зібрати кошти для ЗСУ - фото 1

Концерт з бомбосховища від українського гурту ZERNO, який грає у жанрах інді-рок, інді-поп, попрок, відбудеться 13 травня о 20:00.

Мистецький фронт України вже провів 22 виступи українських музикантів. Ця організація об'єднує музикантів з різних міст України для благодійних виступів на підтримку ЗСУ. Під час заходів звучить музика різних форматів – класична, електронна, джаз, рок та блюз.

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"Під час концерту збиратимуть кошти для потреб Збройних Сил України", – повідомляють організатори Український Мистецький Фронт.

Онлайн-трансляцію можна переглянути за ЦИМ посиланням.

Зібрані кошти перекажуть на рахунок громадської організації Міжнародна асоціація художників, а потім їх перерахують на відповідні потреби загону спеціальних операцій "Азов".

Слухати пісню з бомбосховища ZERNO – Червоно-Чорне:

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