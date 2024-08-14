Lviv Croissants відкрили перший заклад в США: які плани на майбутнє

Мережа українських пекарень Lviv Croissants відкрила партнерський заклад у передмісті Атланти, штат Джорджія, США. Це вже третя закордонна експансія компанії після Польщі та Словаччини.

Про це розповів засновник Lviv Croissants Андрій Галицький виданню Forbes.

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Заклад відкрили в місті Розвелл біля Атланти, оскільки там "динамічний, але не перенасичений гастроринок". У меню традиційно додали круасани, які готуватимуть в Атланті. Для цього вже запустили виробництво, яке зможе виробляти випічку для близько 20 ресторанів мережі в Північній Америці.

Також до меню американських Lviv Croissants усе ж додали деякі нові страви: круасани з авокадо, беконом, арахісовою пастою, а також салати, супи й більший вибір холодних напоїв.

Ми два роки до цього готувалися. Якщо говорити про Європу, то підготовка займає до пʼяти місяців, – каже Галицький.

Lviv Croissants

Вийти на американський ринок компанія планувала ще з 2018 року, каже засновник Lviv Croissants Андрій Галицький, а локальним партнером став переселенець з України Бретт Ларрабі (СЕО Fast Food Franchising group USA). Компанія вже веде перемовини з потенційними франчайзі, щоб розвивати мережу своїх закладів у США.

Lviv Croissants

Lviv Croissants вийшли на європейський ринок восени 2022 року. Перший заклад відкрили в польському місті Згожелець. Зараз мережа має 11 ресторанів у Польщі, зокрема й у столиці Варшаві.

У червні 2024 року Lviv Croissants відкрили також перший заклад у столиці Словаччини, Братиславі. Франшизу придбав українець, який багато років живе в Словаччині й має досвід у ресторанному бізнесі.

Lviv Croissants

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