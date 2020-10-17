Лувр і музей Орсе зняли фільм про балерину та скейтбордиста: відео заворожує

Це сучасна історія кохання, яка розвивається у порожніх музеях

Паризький Лувр і музей Орсе зняли короткометражний фільм "Museum" ("Музей"). Його героями стали балерина, яка танцює на тлі картин, і скейтбордист, котрий виконує трюки на дошці у музейних залах.

Режисерами трихвилинного відео стали Марін Труд і Трістан Хеліас, що знявся в ролі скейтбордиста.

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Саундтрек до фільму написав Макс Ріхтер. Автори назвали свій ролик "сучасною історією кохання, яка відбувається у казковому Парижі". Вони також відзначили, що скейтбординг у відео стає новою формою сучасного танцю.

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