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Лувр і музей Орсе зняли фільм про балерину та скейтбордиста: відео заворожує
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Паризький Лувр і музей Орсе зняли короткометражний фільм "Museum" ("Музей"). Його героями стали балерина, яка танцює на тлі картин, і скейтбордист, котрий виконує трюки на дошці у музейних залах.
Режисерами трихвилинного відео стали Марін Труд і Трістан Хеліас, що знявся в ролі скейтбордиста.
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Саундтрек до фільму написав Макс Ріхтер. Автори назвали свій ролик "сучасною історією кохання, яка відбувається у казковому Парижі". Вони також відзначили, що скейтбординг у відео стає новою формою сучасного танцю.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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