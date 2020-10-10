Австралієць малює портрети зірок, які складно відрізнити від фото

Художник з Австралії Шон Маккензі прославився завдяки своїм унікальним портретам, які він створює за допомогою кольорових олівців. Його роботи настільки реалістичні, що часом їх складно відрізнити від фотографій!

Молодий австралієць відомий в Instagram під ніком Neeyellow Art, і там він зібрав шанувальників своєї творчості. Талановитий хлопець зазвичай малює знаменитостей, рідше деяких персонажів з фільмів. Серед його робіт: портрети Джима Керрі, Емми Вотсон, Скарлетт Йоханссон й інших зірок.

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Зазвичай на виконання одного малюнка у Шона йде від 60 до 80 годин, багато в чому час залежить від використовуваних ним технічних прийомів.

"Я малюю з юних років. Кілька років тому, коли я побачив відео Хізер Руні drawing Harry Potter (малювання Гаррі Поттера), прийшло натхнення і я вирішив, що теж зможу зробити подібне. Після безлічі невдалих спроб протягом багатьох років мені, нарешті, вдалося досягти своєї мети", – розповів художник.

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