Динамо і Шахтар цікавляться лідером Карпат

Півзахисник Карпат Хорхе Карраскаль може поповнити ряди одного з українських грандів.

Один із провідних гравців "Карпат" Хорхе Карраскаль може покинути львівську команду.

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У послугах футболіста зацікавлені чотири клуби. Серед них українські гранди – "Динамо" і "Шахтар". Також відомо, що на нього претендують "Рівер Плейт" і "Бешикташ".

Колумбієць може обійтися "орлам" у 4 мільйони євро. Скаути клубу запропонували керівництву підписати півзахисника. Карраскаль виступає в складі "Карпат" з 2017 року, перейшовши з другої команди "Севільї". У цьому сезоні 20-річний гравець провів 18 поєдинків у футболці "зелено-білих", відзначившись одним ассистом.

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