Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День Незалежності

Лукашенко вимагає звільняти вчителів за "неправильну" ідеологію

  • 64
Лукашенко - фото 1
Лукашенко / belta

У Білорусі є державна ідеологія і вчителі мають її дотримуватися. Хто проти – в школі бути не повинні.

Олександр Лукашенко зазначив, що в Білорусі державна освіта, державні школи, державна ідеологія.

І ще: Героям: Без Обмежень і Ко випустили потужну пісню українською та білоруською

"І ті, хто хочуть слідувати цим принципам, будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладайте, вчіть, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, вони в школі бути не повинні. Це треба говорити прямо, відверто і чесно", – заявив Лукашенко. Також він зажадав захистити вчителів.

"Захистіть вчителів від всяких нападок. Ми це вже почали робити, до того ж робимо дуже активно і дуже жорстко припиняємо всякі наїзди, накати на вчителів, лікарів", – сказав він. "Якщо хтось перекинувся в інший табір, нам теж треба з ними розбиратися", – наголосив Лукашенко.

Лукашенко вимагає звільняти вчителів за 'неправильну' ідеологію - фото 421705

Це цікаво: Як можна всіх заспокоїти: Зеленський дав пораду для Лукашенка

Джерело: belta
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • Вчора, 12:23
  • 320
Картинки з Днем Незалежності України 2020: листівки, відкритки і фото
  • 21 серпня, 12:50
  • 24879
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2485224
Загрузка...
Новини