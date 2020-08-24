Лукашенко вимагає звільняти вчителів за "неправильну" ідеологію

У Білорусі є державна ідеологія і вчителі мають її дотримуватися. Хто проти – в школі бути не повинні.

Олександр Лукашенко зазначив, що в Білорусі державна освіта, державні школи, державна ідеологія.

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"І ті, хто хочуть слідувати цим принципам, будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладайте, вчіть, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, вони в школі бути не повинні. Це треба говорити прямо, відверто і чесно", – заявив Лукашенко. Також він зажадав захистити вчителів.

"Захистіть вчителів від всяких нападок. Ми це вже почали робити, до того ж робимо дуже активно і дуже жорстко припиняємо всякі наїзди, накати на вчителів, лікарів", – сказав він. "Якщо хтось перекинувся в інший табір, нам теж треба з ними розбиратися", – наголосив Лукашенко.

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