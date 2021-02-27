Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Лука: вийшов яскравий трейлер нового мультфільму від Pixar

  • 15
Кадр з мультика - фото 1
Кадр з мультика

На YouTube-каналі Disney опублікований трейлер нового мультика Pixar Лука, зарядженого енергією літа, сонця, моря, безтурботного дитинства.

За сюжетом мультика хлопчик Лука проводить літні канікули в маленькому приморському містечку на італійській Рив'єрі, де досхочу купається, загоряє, катається на мопеді, а також їсть пасту, морозиво і, не виключено, персики в компанії нового друга.

І ще: Рая і останній дракон: Disney опублікувала новий трейлер мультика

На перший погляд, нічого такого, однак друг Луки – монстр з глибин. Постановник мультфільму – Енріко Косароса, раніше відзначився короткометражкою "Місяць". Тієї самої, що передувала свого часу сеансам "Хороброго серця". За неї, до речі, Косароса відзначився номінацією на "Оскар".

Сценарій написали Майк Джонс ("Душа") і Джессі Ендрюс ("Я, Ерл і вмираюча дівчина"). В кінотеатрах України дивитимемося мультфільм з 17 червня.

Це цікаво: Названий найрейтинговіший епізод серіалу в історії Netflix

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
  • 21 лютого, 15:19
  • 436
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • 12 лютого, 13:45
  • 1050
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4752
Загрузка...
Новини