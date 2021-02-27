Лука: вийшов яскравий трейлер нового мультфільму від Pixar

На YouTube-каналі Disney опублікований трейлер нового мультика Pixar Лука, зарядженого енергією літа, сонця, моря, безтурботного дитинства.

За сюжетом мультика хлопчик Лука проводить літні канікули в маленькому приморському містечку на італійській Рив'єрі, де досхочу купається, загоряє, катається на мопеді, а також їсть пасту, морозиво і, не виключено, персики в компанії нового друга.

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На перший погляд, нічого такого, однак друг Луки – монстр з глибин. Постановник мультфільму – Енріко Косароса, раніше відзначився короткометражкою "Місяць". Тієї самої, що передувала свого часу сеансам "Хороброго серця". За неї, до речі, Косароса відзначився номінацією на "Оскар".

Сценарій написали Майк Джонс ("Душа") і Джессі Ендрюс ("Я, Ерл і вмираюча дівчина"). В кінотеатрах України дивитимемося мультфільм з 17 червня.

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