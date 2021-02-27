На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Лука: вийшов яскравий трейлер нового мультфільму від Pixar
-
- 15
На YouTube-каналі Disney опублікований трейлер нового мультика Pixar Лука, зарядженого енергією літа, сонця, моря, безтурботного дитинства.
За сюжетом мультика хлопчик Лука проводить літні канікули в маленькому приморському містечку на італійській Рив'єрі, де досхочу купається, загоряє, катається на мопеді, а також їсть пасту, морозиво і, не виключено, персики в компанії нового друга.
І ще: Рая і останній дракон: Disney опублікувала новий трейлер мультика
На перший погляд, нічого такого, однак друг Луки – монстр з глибин. Постановник мультфільму – Енріко Косароса, раніше відзначився короткометражкою "Місяць". Тієї самої, що передувала свого часу сеансам "Хороброго серця". За неї, до речі, Косароса відзначився номінацією на "Оскар".
Сценарій написали Майк Джонс ("Душа") і Джессі Ендрюс ("Я, Ерл і вмираюча дівчина"). В кінотеатрах України дивитимемося мультфільм з 17 червня.
Це цікаво: Названий найрейтинговіший епізод серіалу в історії Netflix
-
17:46Кількість цукру зашкалює: 5 смачних фруктів, якими не варто зловживати
-
17:19Чи вимагатимуть паспорт вакцинації в туристів, які планують подорожувати в ЄС
-
16:50ТОП 30 пісень, які шукали цього тижня в Shazam у всьому світі
-
16:32Джордж Клуні та Джулія Робертс знову зіграють разом у романтичній комедії
-
16:10Глядач у театрі вдарив Ніколь Кідман по обличчю: що сталося
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:44Ювілейний Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 позбувся обмежувача швидкості
-
15:15Як швидко назбирати гроші: чотири базових правила
-
14:46Ентузіасти створили більярдний кий, який ніколи не промахується: відео
-
14:17Лука: вийшов яскравий трейлер нового мультфільму від Pixar
-
13:45Оля Цибульська показала оголені груди: фото 18+
-
13:20Найкращі серіали зими 2021 року: рейтинг новинок, які точно сподобаються
-
12:42Як поліпшити зір всього за три хвилини: лікарі назвали простий спосіб
-
12:12Тіна Кароль у прозорій сукні влаштувала спокусливу фотосесію посеред пустелі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:44Принц Гаррі зізнався, чому насправді залишив королівське життя
-
11:16На честь вакцини від коронавірусу назвуть рідкісний алмаз: фото
-
10:504G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
-
10:40Правила акції "4G Тягне Україною"
-
10:20Біллі Айліш відверто розповіла про болючі стосунки з відомим репером
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 лютого
-
09:25Розвінчані популярні міфи про способи підвищення імунітету
-
08:58Найбільшу у світі колекцію віскі пустили з молотка майже за 10 мільйонів доларів
-
08:32Вода натщесерце зміцнює організм, але пити треба правильно
-
08:12У Redmi назвали основний мінус висувних камер: раніше вони були фішкою їх смартфонів
-
16:50ТОП 30 пісень, які шукали цього тижня в Shazam у всьому світі
-
13:20Найкращі серіали зими 2021 року: рейтинг новинок, які точно сподобаються
-
10:504G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 лютого
-
08:32Вода натщесерце зміцнює організм, але пити треба правильно
- 26 лютого
-
21:49Скільки разів на тиждень потрібно тренуватися, щоб схуднути: пояснення вчених
-
19:215 фраз, які ніколи не можна вимовляти вголос
-
16:20Отчина, барза, хез, сланечнік: як звучать українські слова мовами країн-сусідів
-
14:16Чому не варто відправляти співрозмовнику сумні смайлики: цікаве дослідження
-
11:19Цитати Любомира Гузара: вислови кардинала про життя, віру та Україну
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 лютого
-
07:12Що потрібно робити тим, хто хоче знизити рівень холестерину: 5 правил
- 25 лютого
-
21:48Чому учені рекомендують займатися сексом хоча б 3 рази на тиждень
-
19:09Названо смартфони, які найбільше купували у 2020 році
-
16:21Як змінювалася одна з найпопулярніших молодих моделей світу Кендал Дженнер: 18+
-
14:16В Україні змінили правила перевезення дітей в автомобілі
-
11:18ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти розбираєшся у творчості Лесі Українки
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 лютого
-
08:00Пісні на поезії Лесі Українки у сучасному виконанні: ТОП 10 інтерпретацій віршів поетеси
-
07:21Як прискорити свій метаболізм: 3 прості та дієві поради
- 24 лютого
-
21:2225 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:14ТОП 8 помилок, які ми допускаємо, користуючись мікрохвильовкою
-
15:16Напої, які обирають відомі героїні з кіно: ТОП 10 рецептів жіночих коктейлів
-
11:43ТЕСТ на Міжнародний День бармена: визнач, який твій ідеальний коктейль
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 лютого