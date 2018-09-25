Лука Модріч – найкращий футболіст року за версією FIFA The Best

24 вересня в Лондоні пройшла урочиста церемонія The Best FIFA Football Awards під час якої півзахисник "Реалу" та збірної Хорватії Лука Модріч отримав звання найкращий футболіст року.

Зазначимо, що Лука Модріч у складі мадридської команди виграв Лігу чемпіонів, а разом зі збірною дійшов до фіналу чемпіонату світу, де хорвати поступилися французам.

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Додамо, що Лука Модріч обійшов Кріштіану Роналду та Мохамеда Салаха. У Мессі теж цього року не було жодних шансів.

Раніше 33-річний гравець був визнаний найкращим футболістом минулого сезону за версією УЄФА та найкращим хавбеком Ліги Чемпіонів-2017/2018.

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