Лухарі стайл: ревізор Філонова показала яскраве фото в Instagram

Телеведуча Олена Філонова "спалилася" за улюбленим заняттям. Однак шанувальники залишилися у захваті від дівчини!

Відома українська телеведуча, ревізор Олена Філонова часто радує публіку яскравими публікаціями в Instagram. Дівчина любитель поїсти і оголитися на камеру, що постійно показує в своєму Instagram. І цього разу вона не розчарувала фанатів, виставивши фото з відпочинку, на якому їсть.

І ще: Курйозна Cardi B підкорила новим відвертим образом

На нових знімках Олена відображена за трапезою в готельному номері. Перед камерою зіркова красуня з'явилася в сексуальному бежевому ліфчику на чорних бретельках, поверх якого накинула білий готельний халат, причому спустила його з плечей.

Волосся телезірки зібране в недбалий пучок на маківці, а на її обличчі немає макіяжу, зате є дивні сонцезахисні окуляри. У підписі до кадру Філонова написала: "Лухарі стайл! Живи і кайфуй". Фанати в захваті від нового образу красуні, Олену завалюють компліментами в коментарях до фото, деякі жартують, що після перегляду її знімків їм захотілося поїсти.

Це цікаво: Розкута Емілі Ратажковскі похизувалась формами в купальнику (18+)