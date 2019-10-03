На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ЛУГАНО – ДИНАМО: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
- 25
У Сент-Галлені відбудеться матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи між швейцарським Лугано і київським Динамо. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: вмикайте, аби вболівати за киян!
Лугано і Динамо зустрінуться в поєдинку другого туру групового етапу Ліги Європи. На думку букмекерів, українська команда є безумовним фаворитом у цьому поєдинку.
І ще: Кубок України: результати жеребкування, хто зіграє в 1/8 фіналу
Сподіваємось, сьогодні кияни покажуть, на що здатні. Перешкодити Динамо взяти три очки в цьому поєдинку, на думку експертів, можуть тільки самі динамівці, якщо не зуміють належним чином налаштуватися на суперника.
АНОНС МАТЧУ ЛУГАНО – ДИНАМО
- Дата: 3.10.2019
- Коли: 22:00
- Місце проведення: стадіон "Кібун Парк", Сент-Галлен
- Головний арбітр: Карім Абед (Франція)
- На якому каналі трансляція: Футбол 1
- Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 3,8 – 3,5 – 2,05
Київське Динамо в стартовому турі ЛЄ здолало на своєму полі Мальме з рахунком 1:0. Переможний гол на 84 хвилині забив Віталій Буяльський. Таким чином він разом з Артемом Шабановим потрапили у сотню найкращих за підсумками першого туру за версією УЄФА. Лугано ж на старті групового турніру поступився з таким самим рахунком в Копенгагені однойменному клубу.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ЛУГАНО VS ДИНАМО
За всю історію команди не зустрічалися в офіційних поєдинках. Однак Лугано раніше вже змагався з представником України в єврокубках – донецьким Шахтарем у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів 2001/02 (швейцарці поступилися 0:3 в гостях і 2:1 вдома). Динамо зустрічалося зі швейцарськими клубами 12 разів.
У минулому чемпіонаті Швейцарії Лугано посів третє місце, за додатковими показниками випередивши Тун, Люцерн і Сент-Галлен. Всі чотири команди набрали по 46 очок.
Стартові склади команд на матч 3 жовтня
- Лугано: Бауманн – Яо, Марич, Дапрела, Лаванші – Ловріч, Саббатіні, Вечеі – Араторе, Герндт, Карліньос
- Динамо: Бойко – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Шепелев, Буяльський, Вербич – Жерсон
Читайте також: Аталанта – Шахтар: відео голів та огляд матчу ЛЧ 1 жовтня 2019
-
21:51Ось чим треба снідати щодня
-
21:44Медики розповіли, чому небезпечно пити чай з цукром
-
21:30ЛУГАНО – ДИНАМО: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
21:14У цих країнах експерти рекомендують пережити апокаліпсис
-
21:014 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:52Як розібрати оселедець на філе за 2 хвилини: відео
-
20:45Серіал Вибір матері 15, 16 серія: дивитись онлайн фінал драми СТБ
-
20:32Колекцію автомобілів зірки Форсажу пустять з молотка
-
20:25Донька Тома Круза прогулялася в яскравому вбранні по Нью-Йорку
-
20:12Головний інсайдер по Apple розповів про новий доступний iPhone
-
19:56Сінді Кроуфорд поділилася пікантними кадрами з сауни
-
19:42Дослідники назвали найшвидший спосіб набору тексту
-
19:33Прості способи зберегти здоров'я зубів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:15Як встигати більше, витрачаючи менше часу: найкращі поради
-
18:58Літак на дні океану перетворили на незвичайний тематичний парк
-
18:41Науковці розповіли, скільки годин потрібно спати студенту
-
18:23Джордж Мартін натякнув на несподіваний фінал історії у Грі престолів
-
18:13У мережі показали одну з особливостей камери смартфона Pixel 4
-
18:01Гороскоп на 4 жовтня 2019: Скорпіони та Тельці відчують впевненість
-
17:51Архівне відео зі зйомок Гаррі Поттера до сліз розчулило мережу
-
17:42Rotten Tomatoes назвала найкращі фільми жахів за останнє десятиріччя
-
17:21Ця риса характеру – одна з найнеприємніших
-
17:13Компанія Chevrolet представила родстер Corvette Stingray
-
21:30ЛУГАНО – ДИНАМО: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
19:15Як встигати більше, витрачаючи менше часу: найкращі поради
-
17:05Ідеальний подарунок на День вчителя: 5 книг, які сподобаються педагогам
-
15:25Еволюція Джокера у кіно: хто з акторів найкраще втілив роль лиходія
-
12:10ТЕСТ: Вгадай відомий фільм за поцілунком
-
12:00Куди піти у Києві: 7 подій жовтня, які не можна пропустити
-
10:52Пікантний фінал розмови прямо в Раді: як виглядає красуня, з якою спілкувався Кива
-
07:17Погода в Україні 3 жовтня: на заході похолодання і грози
- 02 жовтня
-
21:55Незвичайні види сексу, які однозначно слід спробувати
-
18:11Як Том Круз гостював у Львові і куди він вирушить далі: фото
-
16:2110 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
-
14:45Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
-
12:00ТЕСТ: Яку пісню MELOVIN присвятив саме тобі
-
07:16Погода в Україні 2 жовтня: прогноз на останній теплий день
- 01 жовтня
-
22:17Жінки люблять вухами: які слова їх збуджують
-
21:29Аталанта – Шахтар: відео голів та огляд матчу ЛЧ 1 жовтня 2019
-
18:00Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:14Не забувайте вмикати фари! З 1 жовтня поліція почне штрафувати водіїв
-
11:35Том Круз у Києві: про що актор розмовляв з Володимиром Зеленським
-
10:15ТЕСТ: Яку каву тобі принесуть у ліжко
-
08:55Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
-
07:16Погода в Україні 1 жовтня: точний прогноз по містах
- 30 вересня
-
23:15Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+)
-
19:33Найкращі додатки для планування подорожі, які мають бути на вашому смартфоні
-
17:20Слухайте українську музику! Найкращі нові пісні вересня 2019, які вас вразять