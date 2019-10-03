ЛУГАНО – ДИНАМО: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи

У Сент-Галлені відбудеться матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи між швейцарським Лугано і київським Динамо. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: вмикайте, аби вболівати за киян!

Лугано і Динамо зустрінуться в поєдинку другого туру групового етапу Ліги Європи. На думку букмекерів, українська команда є безумовним фаворитом у цьому поєдинку.

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Сподіваємось, сьогодні кияни покажуть, на що здатні. Перешкодити Динамо взяти три очки в цьому поєдинку, на думку експертів, можуть тільки самі динамівці, якщо не зуміють належним чином налаштуватися на суперника.

АНОНС МАТЧУ ЛУГАНО – ДИНАМО

Дата : 3.10.2019

: 3.10.2019 Коли : 22:00

: 22:00 Місце проведення : стадіон "Кібун Парк", Сент-Галлен

: стадіон "Кібун Парк", Сент-Галлен Головний арбітр: Карім Абед (Франція)

Карім Абед (Франція) На якому каналі трансляція : Футбол 1

: Футбол 1 Де дивитись онлайн : на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org

: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 3,8 – 3,5 – 2,05

Київське Динамо в стартовому турі ЛЄ здолало на своєму полі Мальме з рахунком 1:0. Переможний гол на 84 хвилині забив Віталій Буяльський. Таким чином він разом з Артемом Шабановим потрапили у сотню найкращих за підсумками першого туру за версією УЄФА. Лугано ж на старті групового турніру поступився з таким самим рахунком в Копенгагені однойменному клубу.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ЛУГАНО VS ДИНАМО

За всю історію команди не зустрічалися в офіційних поєдинках. Однак Лугано раніше вже змагався з представником України в єврокубках – донецьким Шахтарем у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів 2001/02 (швейцарці поступилися 0:3 в гостях і 2:1 вдома). Динамо зустрічалося зі швейцарськими клубами 12 разів.

У минулому чемпіонаті Швейцарії Лугано посів третє місце, за додатковими показниками випередивши Тун, Люцерн і Сент-Галлен. Всі чотири команди набрали по 46 очок.

Стартові склади команд на матч 3 жовтня

Лугано : Бауманн – Яо, Марич, Дапрела, Лаванші – Ловріч, Саббатіні, Вечеі – Араторе, Герндт, Карліньос

: Бауманн – Яо, Марич, Дапрела, Лаванші – Ловріч, Саббатіні, Вечеі – Араторе, Герндт, Карліньос Динамо: Бойко – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Шепелев, Буяльський, Вербич – Жерсон

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