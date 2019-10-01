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Аталанта – Шахтар: відео голів та огляд матчу ЛЧ 1 жовтня 2019

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Шахтар зіграв проти Аталанти - фото 1
Шахтар зіграв проти Аталанти / maximum.fm

Шахтар зіграв на виїзді з італійською Аталантою у рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Матч відбувся у Мілані. Дивіться відео голів, а також огляд цікавої гри!

Донецький Шахтар і Аталанта зустрілися у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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Поєдинок стартував доволі жваво і вже на 14 хвилині матчу пенальті призначив арбітр у ворота Шахтаря. Кривцов у підкаті збивав Ілічича, і рефері поєдинку вказав на "точку". Однак, воротарю "гірників" Андрію П'ятову вдалося відбити удар! Дивіться, як це було:

Та щастя для дончан тривало не довго, адже на 29 хвилині першого тайму "Аталанта" відкрила рахунок. Хатебур опинився з м'ячем на правому фланзі атаки і навісив на дальню штангу, П'ятов помилився на виході, чим скористався Сапата: нападник точно пробив головою.

Дивитись онлайн відео голу Сапати:

Інформація оновлюється

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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