Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Lufthansa протестувала швидкий спосіб посадки в літак

  • 16
Такий метод дозволить пришвидшити посадку - фото 1
Такий метод дозволить пришвидшити посадку

Німецька авіакомпанія Lufthansa в пошуку ефективного способу посадки в літак тестує концепцію Wilma. Такий підхід мав би дозволити скоротити час посадки пасажирів.

Wilma – похідне від слів "window", "middle", "aisle", які позначають розташування місць біля вікна, посередині і в проході відповідно.

І ще: У Франції введуть новий податок на всі авіаквитки

Концепція Wilma передбачає, що спочатку на посадку йдуть ті пасажири, які купили квитки з місцем біля вікна, потім – ті, хто розташується на середніх кріслах, і останніми – пасажири з місцями біля проходу.

Виняток у цій моделі робиться для групових мандрівників, пасажирів з дітьми та пар: вони можуть заходити на посадку, коли захочуть. І, природно, найпершими і раніше сідають пасажири бізнес-класу.

Пасажирів будуть розсаджувати по новому - фото 342088
Пасажирів будуть розсаджувати по новому

Очікується, що Wilma значно скоротить час, який потрібен для того, щоб всі розсілися по місцях. У результаті повинні скоротитися і затримки рейсів в цілому. Оскільки затриманим вважається рейс, який відправився на 15 хвилин пізніше, ніж заплановано, то навіть економія кількох хвилин може добре позначитися на пунктуальності авіакомпанії.

У квітні Lufthansa тестувала у франкфуртському аеропорту кілька способів посадки в літак. Wilma виявився найкращим з них, тому у вересні його хочуть випробувати на кількох рейсах в інших аеропортах.

Читайте також: Новий ляп Трампа: він сказав, що американці захопили аеропорти у 18 столітті

Джерело: Airliners
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Прізвище кандидата в нардепи чи вигадане слово? ТЕСТ до парламентських виборів
  • 17 липня, 14:33
  • 633
Природні чудеса України: унікальні місця, які треба відвідати цього літа
  • 18 липня, 11:30
  • 347
Як швидко вивчити українську мову: найкращі додатки для смартфонів
  • 16 липня, 12:20
  • 281
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ