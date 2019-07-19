Lufthansa протестувала швидкий спосіб посадки в літак

Німецька авіакомпанія Lufthansa в пошуку ефективного способу посадки в літак тестує концепцію Wilma. Такий підхід мав би дозволити скоротити час посадки пасажирів.

Wilma – похідне від слів "window", "middle", "aisle", які позначають розташування місць біля вікна, посередині і в проході відповідно.

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Концепція Wilma передбачає, що спочатку на посадку йдуть ті пасажири, які купили квитки з місцем біля вікна, потім – ті, хто розташується на середніх кріслах, і останніми – пасажири з місцями біля проходу.

Виняток у цій моделі робиться для групових мандрівників, пасажирів з дітьми та пар: вони можуть заходити на посадку, коли захочуть. І, природно, найпершими і раніше сідають пасажири бізнес-класу.

Пасажирів будуть розсаджувати по новому

Очікується, що Wilma значно скоротить час, який потрібен для того, щоб всі розсілися по місцях. У результаті повинні скоротитися і затримки рейсів в цілому. Оскільки затриманим вважається рейс, який відправився на 15 хвилин пізніше, ніж заплановано, то навіть економія кількох хвилин може добре позначитися на пунктуальності авіакомпанії.

У квітні Lufthansa тестувала у франкфуртському аеропорту кілька способів посадки в літак. Wilma виявився найкращим з них, тому у вересні його хочуть випробувати на кількох рейсах в інших аеропортах.

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