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Lucid розкрив нашумілого конкурента Tesla Model X на нових фото

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Lucid Gravity - фото 1
Lucid Gravity / caranddriver

Американська компанія Lucid Motors поділилася новими фотографіями і подробицями про електричний кросовер, що отримав назву Gravity. Новинка розділила платформу з електроседаном Air, а її основним конкурентом на ринку стане Tesla Model X.

Швидше за все, на знімках зображений передсерійний прототип, який, однак, наближений до товарної версії.

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Кросовер отримав вузьку світлодіодну оптику, причому задню розтягнули на всю ширину кузова, висувні дверні ручки і двоколірний кузов. За попередніми даними, запас ходу Gravity буде на рівні седана Air: 832 кілометри за циклом EPA. Двомоторну силову установку і батарею місткістю 113 кіловат-годин кросовер також запозичить у седана. На Air сумарна віддача двох електромоторів досягає 1013 кінських сил.

Виробництво кросоверів і седанів налагодять на заводі в Каса-Гранде, штат Аризона, США. У планах компанії до 2027 року випускати по мільйону електромобілів на рік.

Lucid розкрив нашумілого конкурента Tesla Model X на нових фото - фото 424707

Lucid розкрив нашумілого конкурента Tesla Model X на нових фото - фото 424708

Lucid розкрив нашумілого конкурента Tesla Model X на нових фото - фото 424709

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Джерело: caranddriver
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