Lucid розкрив нашумілого конкурента Tesla Model X на нових фото

Американська компанія Lucid Motors поділилася новими фотографіями і подробицями про електричний кросовер, що отримав назву Gravity. Новинка розділила платформу з електроседаном Air, а її основним конкурентом на ринку стане Tesla Model X.

Швидше за все, на знімках зображений передсерійний прототип, який, однак, наближений до товарної версії.

І ще: Названі випадки, коли водій може не уступати дорогу пішоходу

Кросовер отримав вузьку світлодіодну оптику, причому задню розтягнули на всю ширину кузова, висувні дверні ручки і двоколірний кузов. За попередніми даними, запас ходу Gravity буде на рівні седана Air: 832 кілометри за циклом EPA. Двомоторну силову установку і батарею місткістю 113 кіловат-годин кросовер також запозичить у седана. На Air сумарна віддача двох електромоторів досягає 1013 кінських сил.

Виробництво кросоверів і седанів налагодять на заводі в Каса-Гранде, штат Аризона, США. У планах компанії до 2027 року випускати по мільйону електромобілів на рік.

Це цікаво: Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото