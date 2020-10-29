Лучший планшет для студентов и школьников: iPad Air 4 поколения

Выбору гаджетов для детей и подростков стоит уделить особое внимание, ведь планшет должен исполнять много функций, специфичных и важных именно для школьников и студентов. Читайте дальше и узнайте, почему iPad Air 4 – отличный вариант для учеников или студентов.

Если вы рассматриваете iPad Air 4 поколения в качестве покупки для школьника или студента, для начала, определите, какие функции должен быть у гаджета, подходящего именно вам. Дальше рассказываем о пунктах, на которые важно обратить внимание.

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Преимущества iPad Air 4 для студентов и школьников

Память. В школе и университете сейчас учеба переходит в дистанционный формат и появляется потребность скачивать и сохранять много файлов: книги, домашние задания, презентации, видео, аудио, специальные программы и т.д. Кроме этого дети и подростки проводят свободное время в соцсетях, слушают музыку, смотрят YouTube, играют в игры, фотографируют, рисуют, снимают видеоролики. Присмотритесь к iPad Air 4 256gb, если вы планируете активно пользоваться планшетом. Такого объема памяти хватит вполне и не нужно будет жертвовать важными файлами, чтобы загрузить какую-то новую программу. Экран VS зрение. Размер в 10.9 дюймов – оптимальный и для просмотра фильмов, и чтения, и монтажа. За счет минимальных рамок вокруг экрана, рабочая площадь визуально увеличивается. Яркость в 500 кд/м² – ниже, чем у других дисплеев и это плюс, ведь не так напрягает глаза. Еще в планшете есть технология True Tone, благодаря которой гаджет сам меняет уровень подсветки, в зависимости от внешней освещенности. К слову, при постоянном использовании планшета, может часто пачкаться экран – отпечатки пальцев, разводы, пыль. И из-за этого ухудшается видимость и сенсор хуже реагирует, но с олеофобным покрытием, которое есть у iPad Air 4, таких проблем не будет, ведь оно разработано с целью отталкивать кожные жиры.

​ Портативность. Планшет очень легкий, всего 458 грамм. Учитывая то, что ученики и студенты и так носят с собой тяжелые портфели, не стоит пренебрегать весом гаджета. Каждый лишний грамм влияет на здоровье спины ребенка. Приятный бонус планшета – если есть возможность скачать учебники в электронном формате, то книги можно оставить дома. Ранец станет в разы легче. Телефон, планшет или ноутбук? С iPad Air 4 вам не надо думать про другие гаджеты, ведь он может заменить их все собой. Чтобы превратить планшет в полноценный ноутбук, нужно лишь установить съемную клавиатуру. Использовать планшет в качестве средства связи также можно легко и без проблем. Программы для учебы. Все нужные программы (и даже больше) будут доступны вам. Можно монтировать, делать презентации, рисовать, обрабатывать фотографии, проектировать, читать файлы разных форматов и многое другое. Легко скачивать программы для изучения языков или конкретных предметов при подготовке з экзаменам или ЗНО. Еще легко систематизировать всю информацию, чтобы быстро найти нужные документы. Перспектива. Когда вы покупаете этот планшет школьнику, то будьте уверенны, что он пригодиться ему и в университете, а студент сможет использовать iPad Air 4 поколения уже в работе, после окончания учебы.

Цена. Отдельно вынесем вопрос стоимости. Сейчас вы заплатите за такой планшет от 21 до 27 тысяч гривен, в зависимости от комплектации. При оплате учтите, что iPad Air 4 прослужит очень долго, ведь это самая новая модель. Если вы не гонитесь за новинками и не меняете свои гаджеты каждый год, то этот планшет вполне окупит свою стоимость. Также учтите, что он заменяет собой ноутбук, компьютер, электронную книгу, графический планшет, фотоаппарат, музыкальный плеер, а при желании – и телефон.

Обдумайте, что для вас является плюсом в iPad Air 4, и сделайте выбор.

Характеристики iPad Air 4

Разъем зарядки : Type-C (вместо Lightning)

: Type-C (вместо Lightning) Вес : 458 грамм

: 458 грамм Память : от 64 ГБ до 256 ГБ

: от 64 ГБ до 256 ГБ Камера : основная – 12 мегапикселей, фронтальная – 7 мегапикселей

: основная – 12 мегапикселей, фронтальная – 7 мегапикселей Экран : 10.9 дюймов Liquid Retina, Multi-Touch c LED-подсветкой и технологией IPS

: 10.9 дюймов Liquid Retina, Multi-Touch c LED-подсветкой и технологией IPS Процессор : Apple A14 Bionic 64bit (5-нм техпроцесс)

: Apple A14 Bionic 64bit (5-нм техпроцесс) Связь: Bluetooth 5.0, Wi-Fi двухканальный 2.4 ГГц и 5 ГГц, HT80 с технологией MIMO

Видеообзор на Apple iPad Air 4:

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