На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Лучший планшет для студентов и школьников: iPad Air 4 поколения
-
- 23
Выбору гаджетов для детей и подростков стоит уделить особое внимание, ведь планшет должен исполнять много функций, специфичных и важных именно для школьников и студентов. Читайте дальше и узнайте, почему iPad Air 4 – отличный вариант для учеников или студентов.
Если вы рассматриваете iPad Air 4 поколения в качестве покупки для школьника или студента, для начала, определите, какие функции должен быть у гаджета, подходящего именно вам. Дальше рассказываем о пунктах, на которые важно обратить внимание.
И еще: iPhone 12 и iPhone 11 прошли тест водой: утонули смартфоны или нет
Преимущества iPad Air 4 для студентов и школьников
- Память. В школе и университете сейчас учеба переходит в дистанционный формат и появляется потребность скачивать и сохранять много файлов: книги, домашние задания, презентации, видео, аудио, специальные программы и т.д. Кроме этого дети и подростки проводят свободное время в соцсетях, слушают музыку, смотрят YouTube, играют в игры, фотографируют, рисуют, снимают видеоролики. Присмотритесь к iPad Air 4 256gb, если вы планируете активно пользоваться планшетом. Такого объема памяти хватит вполне и не нужно будет жертвовать важными файлами, чтобы загрузить какую-то новую программу.
- Экран VS зрение. Размер в 10.9 дюймов – оптимальный и для просмотра фильмов, и чтения, и монтажа. За счет минимальных рамок вокруг экрана, рабочая площадь визуально увеличивается. Яркость в 500 кд/м² – ниже, чем у других дисплеев и это плюс, ведь не так напрягает глаза. Еще в планшете есть технология True Tone, благодаря которой гаджет сам меняет уровень подсветки, в зависимости от внешней освещенности. К слову, при постоянном использовании планшета, может часто пачкаться экран – отпечатки пальцев, разводы, пыль. И из-за этого ухудшается видимость и сенсор хуже реагирует, но с олеофобным покрытием, которое есть у iPad Air 4, таких проблем не будет, ведь оно разработано с целью отталкивать кожные жиры.
- Портативность. Планшет очень легкий, всего 458 грамм. Учитывая то, что ученики и студенты и так носят с собой тяжелые портфели, не стоит пренебрегать весом гаджета. Каждый лишний грамм влияет на здоровье спины ребенка. Приятный бонус планшета – если есть возможность скачать учебники в электронном формате, то книги можно оставить дома. Ранец станет в разы легче.
- Телефон, планшет или ноутбук? С iPad Air 4 вам не надо думать про другие гаджеты, ведь он может заменить их все собой. Чтобы превратить планшет в полноценный ноутбук, нужно лишь установить съемную клавиатуру. Использовать планшет в качестве средства связи также можно легко и без проблем.
- Программы для учебы. Все нужные программы (и даже больше) будут доступны вам. Можно монтировать, делать презентации, рисовать, обрабатывать фотографии, проектировать, читать файлы разных форматов и многое другое. Легко скачивать программы для изучения языков или конкретных предметов при подготовке з экзаменам или ЗНО. Еще легко систематизировать всю информацию, чтобы быстро найти нужные документы.
- Перспектива. Когда вы покупаете этот планшет школьнику, то будьте уверенны, что он пригодиться ему и в университете, а студент сможет использовать iPad Air 4 поколения уже в работе, после окончания учебы.
Цена. Отдельно вынесем вопрос стоимости. Сейчас вы заплатите за такой планшет от 21 до 27 тысяч гривен, в зависимости от комплектации. При оплате учтите, что iPad Air 4 прослужит очень долго, ведь это самая новая модель. Если вы не гонитесь за новинками и не меняете свои гаджеты каждый год, то этот планшет вполне окупит свою стоимость. Также учтите, что он заменяет собой ноутбук, компьютер, электронную книгу, графический планшет, фотоаппарат, музыкальный плеер, а при желании – и телефон.
Характеристики iPad Air 4
- Разъем зарядки: Type-C (вместо Lightning)
- Вес: 458 грамм
- Память: от 64 ГБ до 256 ГБ
- Камера: основная – 12 мегапикселей, фронтальная – 7 мегапикселей
- Экран: 10.9 дюймов Liquid Retina, Multi-Touch c LED-подсветкой и технологией IPS
- Процессор: Apple A14 Bionic 64bit (5-нм техпроцесс)
- Связь: Bluetooth 5.0, Wi-Fi двухканальный 2.4 ГГц и 5 ГГц, HT80 с технологией MIMO
Видеообзор на Apple iPad Air 4:
По теме: ТОП 3 культовые игры на игровые приставки Xbox і Playstation
-
16:42Японський дизайнер перетворив Lamborghini Aventador S на арт-об'єкт
-
16:21Бумбокс і Крихітка випустили емоційний кліп на пісню Ангела
-
16:09KHAYAT випустив стильний кліп на пісню Темно: дивіться онлайн
-
15:56Звуки Чорнобиля: співачка KRUTЬ випустила потужний кліп Кімната
-
15:43Лучший планшет для студентов и школьников: iPad Air 4 поколения
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:32Adidas присвятили нові кросівки малюкові Йоді
-
15:14Гаррі Поттер повертається у кінотеатри: коли і де дивитись улюблені фільми
-
14:53Випуск iPhone 12 викликав різке погіршення екології у Китаї
-
14:48Манікюр на Хеловін 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото
-
14:26Костюми на Хелловін 2020: найкращі образи для дівчат, хлопців і дітей
-
14:07Привітання з Хеловіном 2020: прикольні вірші, смс, проза і картинки
-
14:00Магнітні бурі у листопаді 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
13:51Надя Мейхер розповіла, як змінилася її фігура через Танці з зірками
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:27Коли Хелловін 2020 в Україні: дата, якого числа відзначати свято
-
13:22Біля берегів Австралії виявили кораловий "хмарочос": фото
-
12:45Названі корисні і небезпечні властивості хурми
-
12:42Акція #ЯнаMAXIMUM: вигравай щобудня смартфон Sigma mobile або 2000 гривень
-
12:30Правила акції #ЯнаMAXIMUM
-
12:19Патчі під очі: як часто ними можна користуватись
-
11:52Розкішна Алессандра Амброзіо показала ідеальну фігуру в бікіні (фото)
-
11:22Кулінарні провали: фото страв, які змусять сміятись і забути про їжу
-
10:52Як віддалена робота вплинула на креативність: відповідь головного економіста Банку Англії
-
10:21Веселий дідусь з порохотягом розсмішив мережу (відео)
-
14:26Костюми на Хелловін 2020: найкращі образи для дівчат, хлопців і дітей
-
12:42Акція #ЯнаMAXIMUM: вигравай щобудня смартфон Sigma mobile або 2000 гривень
-
11:22Кулінарні провали: фото страв, які змусять сміятись і забути про їжу
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 жовтня
-
07:225 найкращих продуктів, які покращують роботу мозку
- 28 жовтня
-
21:46ФЕРЕНЦВАРОШ ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
20:20Що чоловіки хочуть почути після сексу: ТОП-5 фраз (18+)
-
15:30Що найбільше бісить знаків Зодіаку: від брудного одягу до відсутності почуття гумору
-
12:15Джулія Робертс святкує 53 роки! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 жовтня
-
07:14Шість простих способів підтримувати імунітет в холодну пору року
- 27 жовтня
-
21:32Рейтинг додатків, які найчастіше слідкують за користувачами
-
19:40ШАХТАР ▶ ІНТЕР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
18:155 ознак того, що ви подобаєтесь людині: від доторків до дратівливості
-
16:21Як змінювалася найсексуальніша інстадіва планети Демі Роуз: фото 18+
-
14:15Наскільки ви ревниві: швидкий тест
-
11:51В Україні хочуть обмежити пересування дизельних авто: у якому місті заборонять в'їзд машин
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 жовтня
-
07:49Як зміниться графік роботи після пандемії: дослідження від Microsoft
- 26 жовтня
-
20:20Як розбурхати своє інтимне життя: незвичайні поради для сексу від домінантки (18+)
-
17:15Психологічний тест у картинці: що хоче сказати ваша підсвідомість
-
14:24ТОП-10 автомобілів, на яких їздять найагресивніші водії
-
12:23Місцеві вибори 2020: результати голосування у великих містах за екзитполами
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 жовтня
-
08:25Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дев'ятому випуску (відео)