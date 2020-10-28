iPhone 12 та iPhone 11 пройшли тест водою: чи потонули смартфони

Компанія Apple у п'ятницю, 23 жовтня, почала відкриті продажі нового смартфона iPhone 12 і відтоді у мережі виходить все більше цікавих тестів. Цього разу, iPhone 12 перевірили за допомогою води, а також порівняли з торішнім iPhone 11.

Ролик зі звітом опублікував канал EverythingApplePro на YouTube. Хоча обидва смартфони мають однаковий рейтинг захисту від води та пилу – IP68, Apple дає різні рекомендації стосовно гаджетів.

Це цікаво: Блогер назвав головний недолік безпровідної зарядки Apple MagSafe

На офіційному сайті Apple з приводу захисту від води в iPhone 11 заявлено: "Phone 11 стійкий до дії крапель, води і пилу і протестований у спеціально підтримуваних лабораторних умовах. iPhone 11 має рейтинг IP68 за стандартом IEC 60529 (допускається занурення у воду на глибину до 2 метрів тривалістю до 30 хвилин)".

Про iPhone 12 виробник говорить таке: "iPhone 12 і iPhone 12 mini стійкі до дії крапель, води і пилу і протестовані у спеціально підтримуваних лабораторних умовах. Пристрої мають рейтинг IP68 за стандартом IEC 60529 (допускається занурення у воду на глибину до 6 метрів тривалістю до 30 хвилин)".

Тож блогер вирішив перевірити гаджети водою

На першому етапі обидва смартфони занурили на глибину 2 метри на пів години. Сенсорний екран, мікрофон і інші складові продовжили після цього працювати коректно.

На другому етапі iPhone 12 і iPhone 11 занурили на глибину 5,49 метра. І з цим випробуванням смартфони теж впоралися відмінно. Однак ентузіаст на цьому не зупинився і занурив смартфони на глибину 9,14 метра. Після 21 хвилини на такій глибині iPhone 12 і iPhone 11 продовжили працювати.

Звичайно, те що смартфони протрималися у тестових умовах не означає, що варто їм влаштовувати такі випробування у повсякденних умовах.

Apple спеціально підкреслює: "Стійкість до дії крапель, води і пилу може знижуватися при природному зносі. Не намагайтеся заряджати мокрий iPhone: протріть та висушіть його згідно з інструкціями в керівництві користувача. Пошкодження у результаті контакту з рідиною не покривається гарантією".

Тож ми наполегливо рекомендуємо не топити свої iPhone!

Читайте також: Розбити яблуко горіхами: блогер провів несподіваний краш-тест iPhone 12